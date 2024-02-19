曝拒簽結論原因！黃國昌：藍敲鑼打鼓要加開專案報告　竟唱和綠主張

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨團提案邀請行政院長陳建仁明（20）至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜今（19）召集朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌要求21日加開院會未果便拒簽名，最終協商破局。黃國昌說明為何簽不下去協商結論，批評年前敲鑼打鼓要求加開院會、主張17日加開專案報告的國民黨團，竟唱和民進黨主張。

針對為何沒簽協商結論，黃國昌19日中午於臉書表示，剛剛立法院針對國民黨團提議，邀請行政院進行食安專案報告進行朝野協商，自己在協商現場多次強調，民眾黨團並不反對食安專案報告，但希望結果是強化、而非弱化立法院的監督能量。

黃國昌提及，民眾黨團因此提議，既然委員會還未開始，應該於本周三（21日）再加開一次院會，至於議事日程的安排，要依原定先進行總質詢，還是先進行食安專案報告，「我們都同意。」

黃國昌指出，在自己預期之中的是，民進黨團以院會要在週二、週五召開為由，反對21日加開院會，「讓我略感意外的是，農曆年前敲鑼打鼓要求加開院會，甚至曾主張在17日就加開進行專案報告的國民黨團，竟唱和民進黨的主張。」

黃國昌舉上一屆立院為例，第10屆第8會期協商的開議日是2023年9月22日星期五，該次院會即在隔天9月23日星期六加開院會，針對專案進口蛋邀請行政院長進行專案報告；第10屆第4會期協商的開議日是2021年9月17日星期五，該次院會即在9月22日星期三、9月23日星期四加開院會，針對疫苗和防疫特別邀請行政院長進行專案報告。

黃國昌強調，案例不勝枚舉，沒必要用違反事實的理由拒絕，期待兩大黨能共同強化立法院對行政院監督的能量，捍衛人民食的安全，並且積極回應民意。而稍後民眾黨團也將於下午1時30分召開記者會，由黃國昌、黨團副總召黃珊珊親自說明拒簽原因。