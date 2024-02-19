曝民眾黨要求禮讓1席召委！　國民黨團表態：我們要有自己的召委

▲國民黨立院黨團副書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院明日開議後，接下來8個委員會的召委選舉也備受關注。國民黨立院黨團副書記長林思銘今（19）日受訪表示，民眾黨團有向他們表示是否可以讓他們一席，不過，國民黨在召委選舉議題，每個委員會都有6、7位黨籍委員，足以當選一席召委，因此不會禮讓民眾黨，未來僅在法案、議題排審方面與白營合作。

針對29日召委選舉，被問到民進黨、國民黨團好像都沒有要跟民眾黨團合作，最後可能會變什麼樣的狀況，是藍綠各一席在每個委員會嗎？林思銘表示，儘管民眾黨先前曾與國民黨表示，是否能禮讓他們1席，但國民黨在每個委員會都有相當數量的立委，可能有6至7人，足以當選1席召委。

林思銘說，國民黨在法案、議題排審方面會與民眾黨合作，至於召委人選的話，「我們不會理讓民眾黨，畢竟國民黨是國會多數黨，在每個委員會都要有自己的召委，才能表達國民黨自己想主推的議題、法案」。

對於柯建銘嘲諷國民黨的國會改革主張是義和團，要被掃進歷史，林思銘則說，老柯老謀深算，但對新民意，「老柯可能還活在過去的歷史，以為他們是一黨獨大」。

至於綠委林俊憲稱要找盧秀燕備詢談台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」，林思銘說，大法官解釋很清楚，如果各縣市長認為有必要到立法院，他們可以到這裡說明，但沒有備詢的義務。民進黨不要再去針對食安議題曲解法令。

