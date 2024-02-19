游淑慧爆柯文哲「減項發包」魚果市場改建　民眾黨抗議：別推給前朝

▲吳怡萱。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安的北市總預算案於農曆年前通過，但第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案一度遭議會擱置；國民黨台北市議員游淑慧爆料，前台北市長柯文哲卸任前為趕拚政績，所以減項發包，造成下任市長若不追加預算，就會成為爛尾樓。對此，民眾黨發言人吳怡萱表達嚴正抗議，痛批游淑慧以政治凌駕專業的表現，實在令人遺憾。

針對游淑慧批評第一漁果市場改建案是「柯文哲趕發包政績，是影響公安的爛尾樓」等言論，吳怡萱19日中午回應，108年第一漁果市場改建案因流標等因素影響，為讓工程順利進行，同時將工程金額風險控制在合理範圍內，函送議會「第一果菜及漁類批發市場改建工程預算不足之有效對策報告」，原140億元之預算興建至5樓，6樓以上 (農棟6樓、漁棟6至8樓) 採後續擴充方式辦理，過程、預算、決議，皆經議會同意，游淑慧也在會議紀錄中。

吳怡萱提及，第一漁果市場設計規劃以農產棟地上6層、漁產棟地上8層樓，預計118年完工，並未有報載所提「若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用」此論點完全本末倒置，目前一切皆按照規劃進行改建。

吳怡萱批評，以游淑慧的資歷，不該對公共工程產生如此大的誤解，在改朝換代後，將政治凌駕專業，用有色眼光看待市場改建，實非人民之福。

吳怡萱強調，市政本來就具延續性，改建市場更非一朝一夕就能完成，不能換新政府就否決過去的規劃與決議，蔣萬安已上任一年多，市場處於112年8月28日針對第一漁果市場改建追加49.93億，呼籲游淑慧應以專業評估監督蔣市府，而非活在過去，總是將問題推給前朝，老是拿柯文哲當擋箭牌。