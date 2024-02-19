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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

食安專報恐延宕1個月　吳思瑤批黃國昌「個人英雄主義致破局」

▲▼立法院針對國民黨提議「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」進行政黨協商，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁、民進黨總召柯建銘先後到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

攸關台糖瘦肉精風波的食安專案報告，因民眾黨團總召黃國昌今（19）拒簽協商結論暫遭擱置。民進黨團幹事長吳思瑤批評，五二一次會是立法院「正常的賽道」，但民眾黨團又要增加新的賽道，導致專報恐延宕，如果今天沒有黃國昌個人英雄主義、莫須有的堅持，明天就可進行食安報告，很可惜民眾黨讓這件事情胎死腹中了，「你們為何要這樣做？」

國民黨團日前提案，主張開議日首日邀請陳揆進行「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」專案報告，循例周五再進行施政總質詢，立法院長韓國瑜今天中午召集朝野協商，不過，黃國昌會中力主，周三應加開院會，遭民進黨團以改變慣例為由反對，國民黨團則持開放態度，最終因三方未能達成共識，協商破局。

吳思瑤今天下午在民進黨團會議後受訪表示，非常遺憾，民進黨團希望在第一次會議用專案報告的方式，就社會關切的食安議題來提出詢答，但黃國昌與民眾黨團堅持用加開院會的方式，讓施政總質詢先，然後再加開院會，但事實上議事人員也非常清楚的說明，是否就依2月20日大家所協議的，接下來的會議就是星期五、星期二，這是「正常的賽道」，她不希望國會持續「踩油門、開快車」，又要增加新的賽道。

吳思瑤批評，當然要加開院會也不是不行，但依照過去慣例，只會在議案很多、預算或法案審不完時，在會期中後端趕快加開院會，從來沒有看過，一開議還沒有排定各項議案，連程序委員會都還沒有組成時就要加開，「就是一個要特立獨行，要張去彰顯自己的專業，可是額外又要設計一個新的制度或新的慣例」，民進黨團真的不樂見。

吳思瑤指出，因為民眾黨團堅持要加開院會，依照程序就是必須回到明天的院會裡頭，用討論議案的方式進行表決，這個的影響是，食安專報將被延宕，甚至若表決不成要協商，還有1個月的冷凍期，不只是延宕1天、2天，有可能會延宕1個月，「這是民眾黨團要的嗎？怎麼最後用議事的程序來擾亂，造成食安專報有可能拖到1個月後這個結果？民眾黨可以承擔嗎？這是社會所期待的嗎？」

吳思瑤說，依照過去慣例，就是明天進行食安專案報告，星期五進行總質詢，但因為黃國昌的堅持，讓原本有默契、社會也有期待的方式破局。她說，因為協商破局，只能回到上周協商結論，明天開議日循往例進行施政總質詢。

吳思瑤直言，她很不解，為什麼民眾黨團做出這樣的選擇？誠摯呼籲，立法院是大家的，不要過度膨脹自己黨團的意見，如果今天沒有黃國昌個人英雄主義、莫須有的堅持，明天就可進行食安報告，很可惜民眾黨讓這件事情破局、胎死腹中了，「你們為何要這樣做？」

另針對今日民進黨團會議重點，吳思瑤轉述，民進黨團組成「國會改革小組」，今天黨團會議確認目前有15至16位同仁願意加入，自己則擔任該小組召集人。吳思瑤說，過去民進黨在國會改革從來沒有缺席，在實務成果上也最有實踐力，包括透明的國會、開放的國會，都是由民進黨過去8年所建構出來的方向，因此，在積極面民進黨一定會端出最好的方案，消極面對於在野黨「以國會改革之名，行國會擴權之實」，有必要組成小組，清楚向社會回應。

除此之外，吳思瑤補充，民進黨團會議今天花了一些時間，向新科立委報告黨團內規，另外也針對委員會組成進行協調，召委選舉部分民進黨團將穩健佈局，當然希望每個委員會都能產出民進黨籍、有代表性和專業性的召委，儘量落實資深制，目前為止也沒有收到其他政黨的合作意向，「我們就走自己的路，端出最亮眼的委員會名單，推出最適任、最有代表性的召委人選」。

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