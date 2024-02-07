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新北行春拜拜「吉龍舞春」　靈鷲山贈屬龍限量福龍吊飾

▲新北行春拜拜「吉龍舞春」。（圖／新北市民政局提供）

▲靈鷲山推出福龍吊飾，限量贈送給屬龍幸運兒。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

到寺廟「行春」拜拜是台灣人過年傳統的習俗活動，許多人在大年初一便會到廟裡「開正」、「插頭香」，祈求整年好運，象徵獲得神明接續不斷的保佑；而從大年初一到十五的過年期間，許多宮廟都會舉行一系列的活動。新北市政府民政局也特別彙整轄內宮廟春節活動資訊，歡迎大家到新北行春，讓你「吉龍舞春」，將新年的平安好運「龍侯你」。

烘爐地8萬份發財金發送　乎大家「吉龍舞春」

民政局表示，今年是象徵迎來的好運與財運的龍年，不少宮廟皆準備發財金及錢母要分送予信眾，希望大家在金龍年都能夠「吉龍舞春」（國語：錢都有餘）。其中位在中和南勢角山上的烘爐地南山福德宮，是全台知名的求財勝地，平時不分日夜香火鼎盛，春節期間更是吸引絡繹不絕的信眾，前來換錢母、求財運，而廟方在今年更是特別準備了8萬份發財金，要讓信眾龍年財氣滿滿。

▲新北行春拜拜「吉龍舞春」。（圖／新北市民政局提供）

▲烘爐地南山福德宮24小時開放信眾求財，過年更將發送8萬份發財金。

位在板橋的新北市北極宮，以千元面額鈔票為發想，設計一版「純金發財金」，上面印有主神玄天上帝神像及祥龍獻瑞，寓意帶給信眾滿滿的財源；樹林濟安宮則是以如意為造型，上面印有Q版的保生大帝及虎爺，祝福信眾萬事如意。其他如板橋接雲寺、樹林鎮南宮、三峽紫微天后宮、新莊武聖廟、頂泰山巖、淡水福佑宮、五股賀聖宮等廟也都將發放發財金或開運紅包，歡迎大家前往參拜祈福。

三重先嗇宮燈會率先起跑　春節祈福賞花燈

民政局指出，也有廟宇在廟埕廣場前，舉行燈會活動。每年都眾所注目的三重先嗇宮燈會，今年在2月7日晚間即搶先登場點燈，今年燈組主題包括魚躍龍門、獨占鰲頭、祥龍獻瑞，讓每位來祈福的信眾都能夠鴻圖大展、步步高升；而今年先嗇宮也欣逢270週年慶，因此推出前100位報名點文昌燈的幼稚園、小一生，可免費參加開智慧活動。

▲新北行春拜拜「吉龍舞春」。（圖／新北市民政局提供）

▲樹林鎮南宮與樹林區公所合辦之新春嘉年華燈會於2月5日登場。

此外，樹林鎮南宮也與樹林區公所、各大社團共同舉行「樹林新春嘉年華燈會」，也在2月5日登場，現場除規劃璀璨的路街燈飾、大型主題花燈，也有各式各樣的民俗童玩市集攤位，陪伴民眾度過美好佳節。

竹林山觀音寺點燈、安太歲抽賓士

民政局表示，另有許多宮廟舉辦春節摸彩活動，讓信眾試試新年手氣，如竹林山觀音寺祭出凡在農曆正月十四前，點燈、安太歲或添油香，累計感謝狀金額達1000元者，便可獲得抽獎號碼，獎品包括YAMAHA機車、iphone15、Apple Watch等多項好禮，最大獎更有機會抽中賓士轎車。三重義天宮則推出兩波摸彩活動，第一波憑光明燈、安太歲收據即可參加摸彩，有機車等3萬份獎品；第二波則是過七星橋、元宵晚會摸彩，有機會抽中iphone15等多項3C大獎。

板橋慈惠宮則於初一至初五在府中路封街舉辦「龍年民藝大街嘉年華」，不只有特色小吃及精彩市集，每天還有超強卡司，由一線八點檔明星及歌星，陪你歡度新春；而重頭戲則是「擲筊送金元寶」及「龍來好禮天天抽大獎」活動，不只有機會獲得媽祖金元寶，還能抽中按摩椅、運動飛輪、跑步機、腳部按摩機、吸塵器等多項好禮。

▲新北行春拜拜「吉龍舞春」。（圖／新北市民政局提供）

▲先嗇宮燈會於2月7日晚間登場，陪民眾歡度春節。

靈鷲山屬龍幸運兒送可愛「福龍」

民政局也說，新北市有許多宮廟依山而建，風景優美，適合民眾行春、遠離塵囂。位在貢寮福隆的靈鷲山無生道場，依山面海，名列台灣宗教百景，過年期間，靈鷲山除了舉辦新春祈福法華法會、財神法會，為信眾祈願去厄，也舉行新春限定的舍利聖儀。應景的是，靈鷲山還特別推出限量「福龍」吊飾，要送給生肖屬龍的幸運兒結緣，其有著大大眼睛的可愛造型，一公布就吸引不少目光。

地處淡水山區，擁有金氏世界紀錄認證最大鋼塑「千手千眼觀世音菩薩」聖像的緣道觀音廟，循例在除夕晚間舉辦跨年倒數，引鐘為信眾祈福。而在初一至初五，也舉辦「我的心‧經」藝術展，藉由AI創作各種不同風格，展現每一位藝術家在經歷《妙法蓮華經》洗滌後，富有層次的創作；另外還有「千牽手市集」，不只有各種熱門美食攤位，更有豐富有趣的文創攤，吸睛又好逛。

民政局表示，此外許多廟宇也辦有禮斗、點燈、提供福食等傳統的祈福活動，如三重先嗇宮、淡水清水巖、淡水芝蘭行忠堂等廟皆舉辦祈安禮斗法會，為信眾延福添壽，還有更多新北各宮廟春節活動及福食供應資訊，可詳見「新北市民政局」官網公告。

▲新北行春拜拜「吉龍舞春」。（圖／新北市民政局提供）

▲樹林濟安宮如意造型發財金。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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