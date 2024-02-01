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海景第一排！ 饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲饗泰多雨都外觀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

海景配美食！「饗賓集團」旗下兩大品牌「開飯川食堂」及「饗泰多 泰式風格餐廳」，於2月1日同步進駐北台灣最美海港商城，用挑動味蕾的川菜和泰式料理，交織出獨特的基隆港都風情！開幕期間來基隆港好食城「饗泰多」用餐，透過真實與虛擬世界並存的AR擴增實境，體驗釣魚樂趣、徜徉海底世界，有機會獲得泰奶兌換券！「開飯」基隆店則將在地特色小吃「吉古拉」、「大腸圈」及「蛋腸」入菜，在春節假期前，同步搶先盛大開幕！

特選基隆在地小吃　推出獨家限定菜

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「開飯川食堂」第30家門市開進基隆港！坐落於基隆東岸旅運大樓二樓，坐擁海景第一排，共有102個座位，透過大面窗景可一覽海港風景，或至三樓空中花園飽覽遼闊港灣風情，開心相聚、大口吃飯的同時，欣賞動人海岸生態！

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲饗泰多基隆特色裝潢。

「開飯」第一間基隆門市，結合在地特色小吃，推出三道限定菜，第一道「翻滾吧！基隆雙寶」將「大腸圈」及「蛋腸」與開飯特製調料熱鍋翻滾，口口香辣過癮翻騰味蕾！第二道「吉鑲川味串串燒」是基隆特有的「吉古拉」與獨門川味鑲肉的完美結合，微辣川香更襯魚漿鮮甜，層次多變超涮嘴；第三道「燒椒水波蛋」特選大成集團重磅推出的「上品語り 生食級雞蛋」，與開飯主廚特製「燒椒醬」完美結合，蛋鮮味美椒香四溢。

雨都中的泰式饗宴　小象哥塗鴉融入在地生活

「饗泰多 泰式風格餐廳」基隆店總面積78.7坪，共有94個座位數，透過大面窗景坐擁極致海景，設計風格延續以往Chill & Fun的品牌調性，整體以明亮繽紛的色調呈現，靈魂人物「小象哥」漫步雨中、愜意在基隆港釣魚，完美融入基隆在地生活，反映出當地生活樣貌。

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲饗泰多基隆內裝。

插旗基隆開幕澎湃3重送　AR釣魚享優惠券

慶祝首度插旗基隆，「饗泰多」基隆店推出開幕優惠3重送，第一重打卡送菜：2月8日前店內用餐滿低消，並在FB或IG打卡，送「咔滋椒麻雞」乙份；第2重5星送：2月18日前店內用餐滿低消，留Google 5星好評送「摩摩喳喳」乙份；第3重來就送：2月18日前店內用餐加碼送限定餐券，消費滿額即可以99元加購人氣明星菜。「饗泰多」也與在地商家合作，參與叁肆行2款AR互動釣魚APP，參與活動即有機會獲得「甜點滿額優惠券」或「泰式奶茶兌換券」。另外，年底前不限平假日，憑長榮桂冠酒店房卡來店消費，整桌單點用餐即贈泰式奶茶乙杯；點任一套餐飲料免費升級特調飲。

「開飯」基隆店開幕好康３重送，第一重狂歡慶：2月4日前消費滿1,500元送經典菜30元加價購刮刮卡乙張(數量有限，贈完為止)；第二重宣傳送：2月8日前於FB/IG發文並hashtag 「＃開飯基隆開幕囉」，送「熊貓哥黑白配生乳捲/片」乙份；第三重會員禮：2月29日前成為iEAT饗愛吃會員，即可獲得「宮保雞丁」兌換券。

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲開飯基隆店限定菜「吉鑲川味串串燒」。

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲開飯基隆店限定菜「翻滾吧基隆雙寶」。

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲開飯基隆店限定菜「燒椒水波蛋」。

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆AR釣魚。

▲饗賓開進基隆港 兩大品牌2／1進駐好食城。（圖／記者郭世賢翻攝）

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