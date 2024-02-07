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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙軌複驗出瘦肉精王必勝神隱！　新北議員轟：可以不用回國了

▲▼針對立法院有關進口雞蛋及登革熱專案報告 民進黨團舉行大會進行溝通 鄭文燦 陳駿季 王必勝 吳秀梅 等官員都出席 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王必勝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對台糖梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅風波，台中市、衛福部食藥署今（7）日雙軌複驗公布最終結果，確定有檢出，也戳破了中央再三強調台灣豬沒有西布特羅的謊言，不過，媒體一整個上午都聯繫不到衛福部次長王必勝，隨後衛福部長薛瑞元才說，王因私人行程出國了，對此，新北市議會國民黨團怒轟，中央必須有人負責下台「王必勝可以不用回國了」。

書記長陳偉杰指出，由於盧秀燕和台中市府團隊的勇敢堅持，不懼中央官員冷言冷語，加上各縣市首長步調一致，才能在第一時間讓民眾遠離瘦肉精威脅，這幾天下來看到社群許多側翼網軍護航中央、配合衛福部次長王必勝的政治操作「塔綠班嘴臉令人作噁」，陳偉杰要求中央必須有人負責下台「王必勝可以不用回國了」。

副書記長呂家愷表示，「民眾最恐懼的事情終於發生了」，台糖豬有西布特羅瘦肉精已成事實，不是中央一句「只是個案」可以輕輕帶過，如何將含有瘦肉精的豬肉一網打盡是當務之急。

副書記長江怡臻則是指出，養豬大縣雲林縣長張麗善擔憂洗產地，也擔心風波影響國產豬信譽，更有專業團體懷疑出現進口豬肉冒用台糖名義販售的問題，雲林縣養豬協會理事長及副理事長均具名向媒體表示，建議政府進入司法調查，檢驗瘦肉精豬肉DNA以確認是不是有貍貓換太子、濫竽充數的進口豬。由於洗產地涉及刑法，國民黨團呼籲中央不要再拗了，該負起政治責任的就下台，那些發言護航的政治人物也請閉嘴，該進入檢調程序的就加速啟動，亡羊補牢才是讓民眾安心的唯一方法。
 

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