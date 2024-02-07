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府城問事宮廟傳奇　觀音亭街興尊宮一甲子來沒送神問事至年底

▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南府城觀音亭街興尊宮，60幾年來都沒有送神的儀式，問事濟世都持續到年底為止，在舊城區的廟宇屬相當特別，可謂是府城問事宮廟傳奇。

▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲府城觀音亭街興尊宮主祀劉府、黃府、李 府三位尊王。

一般廟宇從農曆12月15日至24日就陸續封印送神關廟門，府城觀音亭街興尊宮，主祀劉府、黃府、李 府三位尊王，興尊宮的問事濟世，6日因逢周二公事日時間落在農曆12月27日，至今都沒有停歇（包括農曆7月也一樣），也是興尊宮年底前的最後一壇公事日。

▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲興尊宮問事服務有如醫院的問診規模，要先排隊掛號，舊香客留有病歷表，編制爐下人員共有16位，大家分工合作各司其職。

2月6日晚是玉敕代天總代巡王李府三尊王降駕下來濟世指點迷津，晩上也是50幾位的信眾來掛號，之前尚未有疫情前，都是有100位信眾掛號。王爺悲心有指示，先看外縣市的信眾，再看台南市的信眾，最後才是自己的爐下弟子。

▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）

台南文史工作者謝奇峰老師指出，興尊宮問事服務有如醫院的問診規模，要先排隊掛號，舊香客留有「病歷表」，興尊宮編制爐下人員共有16位，大家分工合作各司其職，內壇侍候人員就有8位，分別有奉香文案、依王爺指示寫症狀與病歷表、記錄人員有8人，還有外場的符令用法的解說人員多達8位，非常難得可貴的是，來為神明為服務的爐下人員都已傳承至第二代，大家無怨無悔跟著神明濟事的腳步，也因為如此，大家都得到平安與快樂。

▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）▲2月6日晚是興尊宮在今年年底前的最後一壇公事日謝壇繳旨。（圖／謝奇峰提供，下同）

▲爐下人員註明符令用法。

興尊宮並成立有公益慈善會，長期舉辦捐血與關懷在地弱勢族群，並獲市政府公開表揚，讓宗教善與愛的力量傳至各角落，真是令人感動與讚嘆，這是民間正信宗教的典範。

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