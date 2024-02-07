遭濕口罩悶死！11月男嬰今告別式　媽忍悲告別：相信你會再回來

記者陳韻如／新北報導

新北市一名11月大男嬰送托嬰中心，卻因照護員疏忽，造成男嬰活活被浸濕的口罩悶死。男嬰今告別式，其母親悲痛寫下告別信，文中字字句句表露出對兒子的不捨，讓人看了相當鼻酸。

▲遭濕口罩悶死，11月男嬰紀念影片。（圖／家屬提供）

華視主播林彥汝日前在臉書上透露，好友姊姊的兒子送托嬰，但因近期呼吸道疾病流行，托嬰中心因此要求小朋友必須戴口罩，但孩子因為抗拒而將口罩扯掉，卻又被照護員戴回，孩子因此開始哭鬧，眼淚浸濕口罩，口罩因此黏住口鼻，造成孩子被活活悶死。全案曝光後引發社會譁然，而相關單位也立即介入調查，以釐清相關責任。

男嬰告別式於今舉行，其母親也悲痛寫了一封告別信給兒子，字字句句充滿了對兒子的不捨，「爸爸媽媽相信，OO很快會再回來找爸爸媽媽，再續我們未完成的緣份~~」。文中也提及，男嬰用了自己的例子，「警世大眾幼幼戴口罩及趴睡的高風險問題」，讓人看了相當不捨。

這起案件曝光之後引發社會譁然，而相關單位也立即介入調查，以釐清相關責任，目前全案正積極調查中。

媽媽告別信全文

媽媽的寶貝OO：

謝謝你來當媽媽的孩子~爸爸媽媽盼了8-9年終於盼到OO的出現~感謝你這11個月來的陪伴，教會了我們怎麼當爸爸和媽媽，OO在媽媽的肚子裡時，就是個貼心的孩子，沒有讓媽媽有太多的不適及孕吐；但OO非常的活潑調皮，一直賴在媽媽肚子不出來，打了三天的催生針，最後還是強制剖開肚子抓你出來!OO是個小吃貨，一出生就開始找奶吃，果真長大後，就是吃貨無誤，一大哭就知道一定是餓了~~OO非常的好動，喜歡追著貓咪，對這世界也非常好奇，很喜歡跟著爸爸媽媽出遊到處走走~~OO很喜歡上學，每每看到公托的老師就會開心的伸開手求抱抱，老師也說OO非常的聰明，才教過二次拍手，OO就很會了，而且還可以放手偷偷走個二步喔~我們OO真的很棒！

爸爸媽媽好愛OO、阿祖阿公阿媽、叔叔伯伯、阿姨舅舅、哥哥姐姐，還有很多人也都很愛OO~~我們OO笑起來就是那麼的陽光~好像會施魔法一樣，每每看到OO笑的樣子，就會讓人感到開心溫暖，爸爸媽媽的疲累感也就會瞬間消失了；OO也是個愛分享的孩子，哥哥姐姐拿你的玩具玩，你也大方的分享~不搶不哭也不會鬧，真的好乖，就像個溫馴的小兔子，十分討人喜歡！

我們的OO很勇敢，用了自己的例子，警世大眾幼幼戴口罩及趴睡的高風險問題，讓大家都有所警惕及加強照顧認知，是個善良既勇敢的小天使~~~媽媽真的很對不起你~媽媽都還來不及保護你長大，教你怎麼樣做個善良的人，就讓我們OO自己先辨到了~OO真的好勇敢~

謝謝OO來當媽媽的孩子，OO是個聰明又貼心、愛撒嬌的陽光男孩~~爸爸媽媽真的好愛好愛你，可惜媽媽沒辨法再牽著你的手，一起坐著爸爸的車車出去玩了，也無法再抱抱OO了，不過沒關係，你永遠會在爸爸媽媽的心裡面~每當我們想起你，就知道一定是OO來看我們了~~爸爸媽媽相信，OO很快會再回來找爸爸媽媽，再續我們未完成的緣份~~

最後~非常感謝大家從百忙之中撥冗來到這裡，陪OO最後一程。感謝大家對OO喜愛與愛護，更感謝這些天來對我們夫妻倆的幫助和安慰，是你們的關懷，使我們在這個最艱難的時刻可以支持的住。在此請允許我們夫妻倆，也代表OO，向大家致以最為誠摯與衷心的感謝！