關心春節返鄉交通疏運　侯友宜感謝輪值同仁堅守崗位

▲新北市長侯友宜發送福袋給台鐵高鐵輪值員工，以表慰勞。（圖／新北市交通局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

今（7日）是農曆春節連假前最後一天上班日，新北市長侯友宜傍晚到板橋車站關心春節返鄉交通疏運情形，慰勞臺鐵、高鐵和警察駐在所輪值人員，並透過預錄廣播向市民朋友拜個早年及發送龍年福袋，祝福大家「吉龍舞春（台語諧音：錢都有剩），新的一年龍舞幸福（都有幸福）！」

高鐵為服務春節連假返鄉出遊的民眾，今年從昨（6日）起至2月15日為期十天的春節疏運計加開461班次列車（南下246班、北上215班），提供1875班次列車的旅運服務；另臺鐵公司也全線加開各級列車234列次，與去年春節疏運相比，平均每日增加7994個座位數，以紓解返鄉及出遊民眾疏運需求。

▲侯友宜傍晚到板橋車站關心春節返鄉交通疏運情形。

交通局交通安全科科長林碧芬指出，2月10日（初一）至12日（初三）每日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段或改走台9線。

交通局特別提醒，為鼓勵計程車運將朋友協助疏運旅客，新北市計程車春節加成收費自春節連假前3天起，即從2月5日（一）0時起至2月14日（三）24時止共計10天，春節加成30元已計入跳表，與北市、基隆同步實施，請搭車民眾依跳表金額支付車資，並給予運將朋友打氣鼓勵；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

交通局也建議市民朋友春節連假走春出遊多利用大眾運輸交通工具，新北市境內行經觀光旅遊景點的公車，像是淡水紅毛城、漁人碼頭的紅26；瑞芳九份老街、黃金博物館的788、827、856、965和烏來的849等公車路線將視人潮機動增班；而開車民眾出門前可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況，快樂走春出遊、平安回家。

▲侯友宜發送福袋給台鐵輪值員工，以表慰勞和感謝之意。

▲侯友宜發送福袋給市民朋友，祝福新年快樂。