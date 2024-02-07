新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁　侯友宜：創造3000個就業機會

▲新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓上梁典禮。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓6日舉行上梁典禮，由市長侯友宜率領捷運局及投資人冠德建設團隊共同祈福上梁，祈求工程順利圓滿。該工程預計2024年第3季完工，將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3000個就業機會。

侯友宜指出，新北環狀線共規劃10處捷運開發案，當中已有3處完成招商，另外7處也正作業中，預估將引進超過652億元投資額，創造2.2萬個就業機會，帶動環狀線通勤量及周遭經濟發展。新北市的三環六線工程陸續完成，捷運開發案也如火如荼進行，未來希望藉由交通動線的改變，帶動新北市經濟、建設、環境等各方面發展，讓新北市變得越來越好。

▲新北市長侯友宜（中）、捷運局長李政安（右）以及冠德建設馬志綱董事長（左）共同祈福上梁。

侯友宜表示，新北環狀線秀朗橋站為新北捷運局首件自辦的捷運開發案，於2022年7月開工，預計2024年第3季完工，並在2024年11月取得使用執照，將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3000個就業機會。

捷運局表示，秀朗橋站捷運開發大樓規劃地上20層，除與捷運出入口共構使用外，1至2樓規劃10戶店面及334坪商場，預計可引入生活零售業進駐，活絡區域商業活動；2樓與捷運出入口連通，方便市民「到站即辦公」；3樓提供圖書館、健身房、會議室等辦公共享空間；4至20樓規劃214戶明亮採光的辦公室。另外，該案具銀級綠建築及銀級智慧建築標章，打造兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

捷運局指出，新北環狀線共規劃10處捷運開發案，目前有3處成功招商，包含秀朗橋站捷運開發大樓已如期完成上梁；景平站預計2025年完工；板新站正在準備開工作業。捷運三鶯線的7處捷運開發基地，在三峽站兩側出入口也正準備開工作業中，其餘捷運開發案持續招商中，將透過軌道建設翻轉新北。

▲新北市長侯友宜發送福袋祝福工作人員「吉龍舞春」。