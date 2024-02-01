東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

▲ 基隆市長謝國樑。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府針對東岸停車場及商場ROT案所引發的產權爭議，由市長謝國樑、本府委任律師簡榮宗以及市議員蔡旺璉、宋瑋莉、俞叄發、藍敏煌、何淑萍、韓世昱、秦鉦、連恩典、曾紀嚴及郭美秀，於今（1日）召開記者會，提出詳細說明，釐清東岸商場二至四樓的產權，確為基隆市政府所有，以免NET持續以似是而非的說法混淆視聽。

謝國樑指出，新廠商每年將為市府帶來至少新台幣4500萬元權利金及租金等收入，並每年提供多媒體廣告撥放通路價值約2000萬元，是比目前東岸商場相關權利金及回饋金來得高，如累積20年可使市府獲得13億元以上之效益；至於外界所指「小金庫」2000萬元，是20年累計的公益回饋，即每年100萬元，市府會將帳目公開透明化。

簡榮宗律師表示，基隆市政府在2015年12月與大日公司簽署「基隆市東岸立體停車場營運移轉契約書」（OT合約）；其中第三條已經約定，大日可依營運需求，提出商場改善計畫，經市府同意後可以改善、增建，並由大日自費。之後大日也在2016年6月間提出改善申請，雙方並協議「商場關建完成，於營運期滿後，大日同意將關建完成之商場無償移轉與基隆市政府」。換句話說，東岸商場二、三、四樓是大日必須自費興建的，而且在第一次契約期滿時（2020年12月31日)，應該無償移轉給基隆市政府，並沒有所謂「產權爭議」。實務上，不論是OT案或ROT案，促参案件履約期滿原則上即應歸還給委託的市府所有。

▲ 基隆東岸商場。

「NET」與大日是否有其他約定？事實上，市府直至2023年11月，「NET」向基隆地院提出 「民事假處分」聲請，市政府才知道「NET」主張商場二至四樓是由它「獨立全額出資」。另相關書面資料顯示，商場的建築師吳明杰是由大日委託，使用執照也記載，當初增建二至四樓的金額是4千多萬，並不是NET主張的近3億。而且依照大日開庭時所說，興建商場大日也有共同出資。所以，NET「獨立全額出資」興建的說法，顯然也有疑問。

簡榮宗律師最後指出，當初建照記載，建造類別是「增建」，起造人是「基隆市政府」；意思就是，商場二至四樓是建築在原市府所有的一樓及地下室之上，而且商場無論是內部上樓的手扶梯，或是從外側通往三樓的樓梯，都是使用市政府擁有所有權的一樓建物，商場「並沒有獨立的出入口」。因此，無論是依民法第811條之規定，或是最高法院108年度台上2241號之判決，「增建物」如没有獨立的出入口，應屬於「附屬物」，而為主建物的一部分，也就是由基隆市政府享有所有權。

謝國樑強調，東岸停車場及商場已順利完成點交，民眾可以照常使用、不受影響，點交過程中發現東岸地下室陳舊不堪使用的設備，市府也會責成新廠商盡快改善環境。如期於2024年2月1日點交營運權給新廠商，是為維護市府的合約精神，東岸不會是唯一的促參招商案，市府應展現自己的信譽，未來也將持續吸引更多優質的廠商進駐基隆，為基隆帶來更好的商機與服務。