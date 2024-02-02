傳白營遊說綠轉投黃珊珊　傅崐萁：柯文哲不會做這麼low的研判

▲傅崐萁昨與太太、花蓮縣長徐榛蔚走紅毯進國會議場報到。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院昨「新生報到」，在民眾黨團放棄第二輪投票下，國民黨立委韓國瑜與江啟臣順利當選正副院長。但昨天傳出，民眾黨推出立委黃珊珊競選國會龍頭後，黨主席柯文哲致電民進黨高層遊說「綠投白」，但被拒絕。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（2日）說，他認為柯文哲不會做這麼low的研判，且依照民進黨主席賴清德個性，更不可能發生民進黨全黨票投民眾黨。

傅崐萁2日受訪表示，這是民進黨基本的放話，他認為柯文哲不會做這麼low的研判，畢竟民進黨全黨要投給民眾黨，若沒賴清德的同意，是不可能的，而依賴的個性，更不可能會有這樣的事情，所以都是綠營在韓國瑜、江啟臣當選以後，要分化藍白、醜化白營。

傅崐萁說，民進黨執政八年 ，除貪汙腐敗外，最擅長詐騙抹黑與謠言治國，是司空見慣伎倆，不會影響到藍白之間未來的合作。

對於媒體關切國民黨未來是否在委員會召委選舉禮讓民眾黨、民眾黨團總召黃國昌主張2月6日開議等議題，傅崐萁表示，國民黨未來跟民眾黨一定是敞開心胸攜手合作，也會讓所有政黨在國會都能得到尊重，畢竟在台灣多元奔放意見都能表達的此刻，內閣制一定是未來會推動的方向，而國民黨會跟民眾黨在很多對國家有正向提升方面，會全面合作，且不預設任何前提。

傅崐萁重申，大家都希望讓國會好，才會有藍白合作，未來會敞開心胸，在不預設前提的立場下，只要福國利民、國會改革事情及國家未來發展面向事情，會全面合作。

至於立法院長選舉操盤成功，是否角逐國民黨主席？傅崐萁回應，子虛烏有，絕對不是事實，團結的國民黨決不會被分裂。