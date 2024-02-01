快訊／江啟臣當選立法院副院長！　第二輪投票民眾黨再次棄權

記者崔至雲／台北報導

第11屆立法院副院長選舉下午登場，但因第一輪投票時國民黨提名的江啟臣拿下54票、民進黨提名的蔡其昌獲得51票，民眾黨8名立委也投給自家立委張啓楷，因此無人拿下過半選票，下午4點進行第二輪投票。投票結束開票後，主持副院長選舉的民進黨總召柯建銘宣布，江啟臣拿下54票、蔡其昌獲得51票，至於民眾黨8名立委，則與第二輪院長選舉一樣，均未出席，最終立法副院長由江啟臣當選。

▲第十一屆新國會今（1）開議，韓國瑜（右）與江啟臣分別當選立法院正副院長。（圖／立法院記者聯誼會提供）



根據立法委員互選院長副院長辦法規定，如果首輪沒有人獲得過半選票，將取前兩名進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。因副院長第一輪選舉蔡其昌獲得51票、江啟臣獲得54票，張啓楷也獲得8票，因此進行第二輪選舉。

下午的主席由柯建銘擔任，監票員包括立委楊瓊瓔、鍾佳濱。5點開票後，柯建銘宣布選舉結果，江啟臣拿下54票、蔡其昌獲得51票，江啟臣當選立法副院長。

開票過程中，開票員將國民黨票匭唱完票後，確定江啟臣拿下54票後，國民黨立委沒等蔡其昌開票結束，就直接高聲拍手歡呼，江啓臣也在台下向立委們鞠躬致意。

