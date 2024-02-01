LIVE／韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長　正式宣誓就職

記者杜冠霖／台北報導

2024大選後，國會將迎來新格局，立院今（1日）舉行立法院長選舉，最終在國民黨票票入匭情況下，由國民黨候選人韓國瑜、江啟臣當選正副院長，並於下午5時40分宣誓就職，《ETtoday新聞雲》將為您全程直播就職儀式。

依立院排定流程，上午10點30分進行院長投票選舉，卻發生意外插曲，主持院長投票的民進黨總召柯建銘宣布，全部委員已投完票，並在監票人、立委許宇甄、陳亭妃、林國成監票下，投票結果為投韓國瑜有54票、投游錫堃有51票、投黃珊珊則有7票，其中一張票雖蓋著黃珊珊，但印泥卻沾到國民黨的陳菁徽，被認定為無效票。

而該張無效票的主人就是民眾黨立委陳昭姿，她事後透過臉書「自首」，她在票選立法院院長時，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，被認定為廢票。

而在第二輪投票中，民眾黨委員全體棄票，最終韓國瑜以54票勝出，成功當選立法院長；副院長選舉部分同樣如此，民眾黨8名立委第一輪投給黨籍立委張啟楷，第二輪棄權，最後由江啟臣當選副院長。

▲立法院正副院長選舉各自經過二輪投票後，國民黨韓國瑜及江啟臣以54票比51票擊敗民進黨的「游昌配」。（圖／記者湯興漢攝）