學者：韓國瑜恐是「強勢院長」　要HOLD住個性上的衝動

▲韓國瑜與江啟臣1日分別當選立法院正副院長。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院正副院長選舉投票今（1日）下午落幕，由國民黨立委韓國瑜拿下院長寶座，副院長則是藍委江啟臣。中山大學政治所榮譽退休教授廖達琪表示，韓國瑜長於謀略，江啟臣則長於理性分析，兩人互補性強，是非常好的搭檔，江可在法規細節、蹊蹺上協助韓。但廖達琪也認為，韓國瑜可能是一個比較強勢、有主見的院長，個性衝動部分要稍微「Hold住」一下，至少主持議事上，要做到遵守議事規則、維持中立。

針對韓國瑜、江啟臣的搭檔，廖達琪表示，韓江互補性強是絕配；江是連續多屆的立委，算熟稔議事規則，又是青壯派、非常理性跟溫和，處事上可以較快入手，而韓之前雖當過三屆立委，但已是20多年前的往事了，一開始難免對現行立院運作眉角不熟悉，尤其黨團協商，江啟臣可以發揮很好的輔佐作用。

廖達琪說，立法院長被要求議事中立，韓國瑜過去給人的印象，是比較能帶動氣氛，如今當上院長，相信對韓也是新的挑戰。不過，依她的了解，韓國瑜蠻有謀略，不是表面上，常講一些好玩、有哏的話，而是在謀略上有一定素養，「我可以這麼說」。

廖達琪指出，立法院長不是僅主持議事，韓國瑜在立院，要處理跟民進黨關係，尤其是民進黨團總召柯建銘。柯建銘是立法院老手，精熟議事規則，又了解所有議題，所以議事攻防上，韓國瑜與江啟臣，一個長於謀略，一個長於理性分析，這兩個搭配，對於國民黨推動議事上、議程安排，會有比較調和的作用，而每個法規細節、蹊蹺，江應可以協助韓，發揮作用。

只是廖達琪也指出，韓國瑜是個戰將，但立法院長不能參戰，必須保持中立，對國民黨來說有點小損失。韓國瑜退到二線，作為居高臨下看棋盤時候、有可以發揮的地方，個性衝動部分要稍微「Hold住」一下，院長高高在上，調和鼎鼐，至少主持議事上，要做到遵守議事規則、維持中立。

由於立法院長也可動用「警察權」，是否認為韓是可能動用該權力的人？廖達琪說，這要看立法院發生什麼狀況，「我相信他對立法院該行使的權力，他會行使的」。之前立法院前院長王金平不曾動用警察權，是有很多背景因素，韓主動權上若要以王金平為師，「我倒認為不見得」，因為每個院長風格不同。

廖達琪說，王金平以調和鼎鼐著稱，要做到四平八穩，讓大家覺得公平的樣子，然韓國瑜可能不是這樣的角色，且韓在國會累積的經驗也不是那麼長，「他可能是一個比較強勢的院長，也比較有主見的院長」。此外，王金平非常善待小黨，她相信韓國瑜在小黨方面，尤其民眾黨，會做比較緊密的結合。

對於韓國瑜未來所作所為是否會被拿來跟王金平做比較，廖達琪表示，難免會被媒體做比較，但她認為韓的壓力絕非王金平，而是柯建銘；而韓應該不會在意被拿來跟王做比較，因為韓、王兩人時空差很久，現在立法院是前院長游錫堃、蘇嘉全的模式，「我不認為王金平是會被做比較的對象」，但韓須好好請教王，來理解法律、法條的來龍去脈、議事眉角。