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替游錫堃抱不平　高嘉瑜憶雪中送炭往事：忍辱負重卻受到許多污衊

▲▼游錫堃為高嘉瑜輔選。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲游錫堃日前為高嘉瑜輔選。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委游錫堃此次連任立法院長失利，立刻宣布辭去立委職務，民進黨前立委高嘉瑜今（1日）表示，游錫堃在這次立法院長選舉過程中爲台灣忍辱負重，卻遭到許多攻擊羞辱跟人格汙衊。她也提到，自己這次競選立委連任過程備感艱辛及困難，當時游院長主動雪中送炭，陪她掃街拜票，「游院長心繫台灣民主、深知每一席都是關鍵一席，這樣溫暖寬厚的長輩永遠值得敬佩！」

高嘉瑜表示，游錫堃院長在這次立法院長選舉過程中爲台灣忍辱負重，卻遭到許多攻擊羞辱跟人格汙衊，令人感到遺憾與難過，一直以來，只要台灣有需要、民進黨有需要，水牛伯都是義不容辭的負重前行，一生懸命負責到底、爲台灣拚盡全力。

高嘉瑜指出，身為民進黨建黨18人工作小組成員的游錫堃院長，1981年當選宜蘭史上最年輕的省議員，之後選上宜蘭縣長，2002年出任扁政府的行政院長，2014年新北市長選舉，只以2萬多票敗給前新北市長朱立倫。之後擔任第十屆立法院長，一生奉獻給人民、爲台灣，靠著樸實勤耕的水牛精神深耕台灣民主。

高嘉瑜直言，游錫堃老驥伏櫪就是因為心心念念台灣2300萬人的前途和自由民主，游院長擔心台灣成為第2個香港，所以只要與台灣國家安全、自由民主有關，游院長都會全力以赴，游院長曾引用唐朝詩人韓愈的詩句「一封朝奏九重天，夕貶潮州路八千。欲為聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年」，為了國家，總是盡力而為、不計毀譽。

高嘉瑜表示，此次競選連任過程備感艱辛及困難，但游院長卻主動雪中送炭，陪她掃街拜票，也讓她備感溫暖，「游院長心繫台灣民主、深知每一席都是關鍵一席，這樣溫暖寬厚的長輩永遠值得敬佩！」
 

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