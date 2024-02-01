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每任男友起床硬要！「妹子下體一片沙漠」慘破皮：不忍心拒絕　

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友起床想來一發，但原PO其實很不舒服。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「剛起床的時候下面就是一片沙漠！」一名妹子害羞透露，男友總喜歡起床滾床，但其實她睡得昏昏沉沉，根本沒有性慾，但又不忍心拒絕男友，於是她只能硬著頭皮交戰，最後慘變成私密處破皮。文章曝光後，網友傻眼直呼「你們是不是不懂什麼叫做前戲？」「不舒服就不要做 ，女生破皮要很久才會好」。

一名女網友在Dcard表示，愛愛有一件事讓她難以啟齒，就是男生有晨勃的生理反應，而歷任男友都喜歡「起床就想來一下的需求」，而原PO坦言沒睡醒，且腦袋呈現昏沉狀態，「下面就是一片沙漠，超乾的。」

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原PO苦惱直呼，看著男友很想要，每次都不忍心拒絕，導致「硬來又會磨破皮」，於是想求問女孩們，「大家早上也會遇到一樣的問題嗎？」

底下引來一票老司機回應，「孩子，潤滑劑用下去就對了」、「會喔，還沒睡醒、迷迷糊糊的時候會很乾，身體還沒進入狀態，需要一點時間預熱，可以在床邊放一瓶潤滑液備用」、「你們是不是不懂什麼叫做前戲？」「跟他溝通，說會痛破皮+撕裂傷，有時候會感染發炎」、「不舒服就不要做 ，女生破皮要很久才會好」。

雖然原PO並非進入更年期，但婦產科潘俊亨醫師曾分享「妹妹太乾」的解決方法。他說，女性更年期後的一些生理變化，如月經不調、情緒波動、陰道不夠潤滑等，的確會影響性生活，但逃避性生活只會讓情況更糟，如果能嘗試以潤滑劑、性玩具、新的性愛體位或者自慰等方式來滿足性慾，有助於兩人更樂在其中。

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