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遊泰國男友全程擺爛　還要求「刷卡回饋對分」！妹子怒：不如獨旅

▲▼泰國,旅遊,芭達雅,出國。（圖／記者施怡妏攝）

▲男友事前不討論，到當地狂嫌棄。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

國旅價格昂貴，有些民眾會選擇出國玩，認為CP值更高，一名網友表示，跟男友一起去泰國旅遊，出發前花了很多時間做功課，規劃行程、找景點，都由她一手包辦，到了當地，男友狂抱怨景點無聊、餐廳很普等等，拍照也很敷衍，甚至還要求刷卡回饋對分，讓她超傻眼。

女網友在Dcard發文，最近跟男友一起去泰國玩，一開始超期待，很認真做功課規劃行程，花了很多時間準備，但男友什麼都沒做，訂機票、住宿都是她一手包辦，「更誇張的是，男友還要求我的刷卡回饋要跟他對分」。

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到了當地，男友不斷嫌棄景點無聊，餐廳很普通，穿泰服拍照時也一副心不甘情不願的樣子，幫她拍照也是隨便拍幾張敷衍了事，男友出發前不提意見，到了現場才在抱怨，「讓我覺得從頭到尾只有我一個人在期待這趟旅程...那是不是其實我獨旅還玩得比較開心，有人也有相同經驗嗎？」

貼文一出，網友表示，「那妳刷卡手續費的一半記得跟他要」、「我是找了一堆資料女友嫌東嫌西，然後全被打槍，讓她自己排又說所有準備工作都是她準備，女友整個旅程三分之一在生氣」、「看起來他不幫忙，還超雷，如果是朋友的話，絕對是未來不聯絡類型」、「這個態度不會是旅行才雷」。

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