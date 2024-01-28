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帶男友吃尾牙「前夫情侶也同桌」　4人仇視！下秒被叫上台

▲▼尾牙,舉杯,聚會,慶祝。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO帶男友吃尾牙，豈料跟前夫情侶同桌。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「我笑也不是，不笑也不是！」一名女網友討拍表示，與前夫離婚後，兩人仍在同公司上班，而近日她帶著現任男友參加公司尾牙，怎料同桌名單有前夫的名字，甚至也帶了女友出席，當下4人仇視的場面尷尬無比，原PO男友還無法諒解，讓原PO哀喊「搞得好像是我問題欸！」

「不得不說，我們公司真的很...」一名女網友在臉書《匿名3公社》表示，她與前夫是辦公室戀情，從相識到結婚生孩到現在離婚，彼此依舊在同公司上班，只是不同崗位，如今兩人都有新對象，結果最近吃尾牙尷尬了。

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由於公司開放員工可攜帶一位家眷，原PO當然是邀現任男友出席，而前夫也帶了女友來吃飯，殊不知4人竟被安排同桌吃飯，你看我我看你，場面氣氛降到冰點。男友還為此鬧不開心，原PO則無奈解釋一切是公司安排，「我不知道，我要怎哄他？」

然而鬧劇還沒完，原PO崩潰直呼，她幸運中獎後，好巧不巧前夫也中同個獎金跟禮物，兩人得上台一同領獎，「我笑也不是，不笑也不是...我根本就不知道公司怎安排，搞得好像是我問題欸！」

底下網友也看傻回應，認為原PO男友不夠大器，「男友好幼稚，又不是你的問題」、「很好笑的鬧劇，全公司看笑話了」、「你們很有緣阿，真是哭笑不得」、「現任男友可以換了，是輸很大還是長不大」、「孽緣不淺」、「誰叫妳要帶男友去的？他看到表哥當然不開心啊」、「這是得罪人資了吧」、「比八點檔還八點檔」、「當個男人心胸放寬一點行不行？都過去事了還在糾結什麼」。

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