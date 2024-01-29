月薪超過12萬！工程師男友卻提分手　她嗆：不偷不搶憑什麼看不起

▲男友得知原PO的賺錢方式後，馬上提了分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不偷不搶，靠努力賺錢，憑什麼要被看不起？」一名女網友發文表示，她從大二開始，就一直有在接伴遊，然而男友得知此事後，卻與她分手，「我一個月最多曾賺5、60萬，男友只是一個月賺不到12萬的工程師，憑什麼跟我提分手？」貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「我不偷不搶努力賺錢憑什麼看不起我」為標題發文，劈頭直呼「現在才知道，什麼愛情、友情全是狗屎！」她最近因為出現想婚的念頭，所以閨蜜出言相勸，要她老實告訴男友自己的賺錢方式，「再瞞下去沒有意義」。

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原PO沒多久後決定向男友坦白，「從大學二年級開始，我就有穩定在接伴遊」，怎料對方聽聞後先愣了一下，接著就和她提分手。失戀的她跑去找閨蜜哭訴，結果對方卻笑她，說「這種人也沒必要繼續相處」。

原PO哭了兩晚以後還是感到納悶，「我一個月最多曾賺5、60萬，男友只是一個月賺不到12萬的工程師，憑什麼跟我提分手？」當工程師就比較了不起？比較高尚？她不偷不搶，靠自己努力賺錢，為什麼要被看不起？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「工作一開始就知道有問題才會不提」、「這不是看不起，只是價值觀不一樣。話說應該一開始交往就要坦白吧，才不會浪費時間」、「你們好陌生喔，工作都不透露給伴侶知道」、「重點是後續吧？你嫁了以後還要繼續接伴遊嗎？是的話當然要多綠有多綠」、「既然不偷不搶，那當初幹嘛隱瞞呢」。

不過也有網友質疑，「又是創作文吧」、「這是假文吧？鼓勵人去做伴遊」。

據了解，伴遊的工作內容包含聊天、吃飯、逛街、看電影、出遊等，基本上客人的要求多在服務範圍內。過去曾有在酒店工作的幹部透露，有些富商、客人會委託他找年輕的伴遊妹，一天2萬元，且指名要年輕、清純的女生，才能享受戀愛的感覺。