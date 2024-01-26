　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前用男友手機整理出遊相片時，意外發現陌生內衣褲的照片，結果仔細一看，背景竟是他們公寓的公共陽台；她直言，男友平時的形象很和善，沒想到背地裡卻做出這種事，「現在腦袋很亂，不知道怎麼辦？」

女網友在Dcard發文提到，「寒假期間和男友一起出去玩，回來整理照片時是兩個人一起看一支手機，我隱約看到前面照片有點怪怪的，所以趁男友上廁所時往上滑，結果竟看到鄰居晾在陽台的內衣褲照片。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，他們租的是一棟4層公寓，房東有提供洗衣機，樓頂可以晾衣服，「照片背景就是樓頂那邊，我還不死心去看了拍照的定位，沒錯...就是在我們家。」

她無奈直呼，「男友平常會存美女或清涼照片，我都可以接受，只要不是我在旁邊的時候，但拍鄰居的內衣褲是什麼鬼？我真的很不理解這個行為的出發點是什麼？他平常給人的形象就是溫溫的，很和善的樣子，他存美女照片，我覺得是男生小好色正常，偶爾當著我的面聞我的內衣內褲，我也當情趣跟他打鬧，但偷拍鄰居內衣褲應該犯法了吧？」

對此，網友們紛紛回應，「這種噁男竟然有女朋友」、「逐漸變態」、「更刺激的早就備份好甚至外流了，建議趁早分手保護自己安全」、「就是好色而已」。

ET快訊
12生肖「龍年升職加薪」秘訣曝！
林宥嘉現身　「金曲連發」粉融化！
超商女店員被撞！倒地慘死
機車發不動報價2千6　他換間「變450元」傻了
林襄超辣現身！全場嗨了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家樂福120000份「一塊平安卡」吉祥物　「安平媽」開光加持

泰國蝦來台50年！專家揭1關鍵意外　造就釣蝦場、活蝦餐廳崛起

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

發現男同事叫外送茶「還看謎片」　她爆反感！一票直搖頭

指派做「除夕到初三」8人份年菜！婆婆掏2千：體諒一下　媳傻爆眼

包紅包給晚輩！媽「1舉動」她傻住了　過來人搖頭：紛爭就這樣來的

婚禮前找前男友敘舊「聊上床激戰」！人妻：不算對不起老公吧？

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

長榮機師醞釀罷工！2圖看「旅行社應對懶人包」品保籲：首日別排行程

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」！他苦嘆：人窮只能單身

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

家樂福120000份「一塊平安卡」吉祥物　「安平媽」開光加持

泰國蝦來台50年！專家揭1關鍵意外　造就釣蝦場、活蝦餐廳崛起

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

發現男同事叫外送茶「還看謎片」　她爆反感！一票直搖頭

指派做「除夕到初三」8人份年菜！婆婆掏2千：體諒一下　媳傻爆眼

包紅包給晚輩！媽「1舉動」她傻住了　過來人搖頭：紛爭就這樣來的

婚禮前找前男友敘舊「聊上床激戰」！人妻：不算對不起老公吧？

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

長榮機師醞釀罷工！2圖看「旅行社應對懶人包」品保籲：首日別排行程

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」！他苦嘆：人窮只能單身

巴黎高訂周／宋慧喬穿紅絲襪絕美看FENDI秀！禮服變華麗法棍包、皮草新進化

家樂福120000份「一塊平安卡」吉祥物　「安平媽」開光加持

林宥嘉「金曲連發」粉融化！ 　曝光新專輯進度：在收尾了

Gail蓋兒尾牙展高人氣！睽違5年重逢《聲林》林宥嘉

泰國蝦來台50年！專家揭1關鍵意外　造就釣蝦場、活蝦餐廳崛起

超商女店員上班遇死劫！碰撞左轉小黃倒地　送醫84分鐘搶命不治

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

孩子發生問題「先讓他們吵架」　專家揭1原因：會產生惻隱之心

夏琳王妃高明穿搭暖又顯瘦　被控不當開銷生日低調過

林襄現身東森忘年會成人形立牌　加盟味全沒鬆口

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

7成↑怨飛日機票「貴死」　他曝：考慮坐船

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

「新冠開始大流行了！」網驚：這幾天狂咳　

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

寒流餘威仍在！4縣市低溫警戒　今入夜到明晨「跌破10度」

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

更多熱門

相關新聞

她尾牙抽中5千！男友「想分一半」被拒臉垮

她尾牙抽中5千！男友「想分一半」被拒臉垮

在尾牙上抽中錢，事後卻被另一半要求「分一半」。一名女網友發文表示，她上禮拜吃尾牙時，幸運抽中5000元，不料她開心的與男友分享後，對方卻要她分自己一半，且當她婉拒後，換來的竟是不悅、冷淡的態度，讓她不知該如何是好。貼文曝光後，引發底下網友討論。

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

女酒後一夜情　發現男友也和同1人外遇

女酒後一夜情　發現男友也和同1人外遇

正妹老師被偷拍裙底　影片外流！曝解決方法：全下架了

正妹老師被偷拍裙底　影片外流！曝解決方法：全下架了

女主管年薪400萬「男友薪水低」！爸媽勸分：配不上

女主管年薪400萬「男友薪水低」！爸媽勸分：配不上

關鍵字：

偷拍內衣褲女網友男友震驚

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

一張大賺68萬！　LINE Pay「噴漲195％」

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

快訊／7-11開出2張千萬發票！

想到身障朋友！　宮﨑駿見「噁心爬行動畫」當場震怒

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖

更多

最夯影音

更多
郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面