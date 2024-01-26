滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前用男友手機整理出遊相片時，意外發現陌生內衣褲的照片，結果仔細一看，背景竟是他們公寓的公共陽台；她直言，男友平時的形象很和善，沒想到背地裡卻做出這種事，「現在腦袋很亂，不知道怎麼辦？」

女網友在Dcard發文提到，「寒假期間和男友一起出去玩，回來整理照片時是兩個人一起看一支手機，我隱約看到前面照片有點怪怪的，所以趁男友上廁所時往上滑，結果竟看到鄰居晾在陽台的內衣褲照片。」

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原PO表示，他們租的是一棟4層公寓，房東有提供洗衣機，樓頂可以晾衣服，「照片背景就是樓頂那邊，我還不死心去看了拍照的定位，沒錯...就是在我們家。」

她無奈直呼，「男友平常會存美女或清涼照片，我都可以接受，只要不是我在旁邊的時候，但拍鄰居的內衣褲是什麼鬼？我真的很不理解這個行為的出發點是什麼？他平常給人的形象就是溫溫的，很和善的樣子，他存美女照片，我覺得是男生小好色正常，偶爾當著我的面聞我的內衣內褲，我也當情趣跟他打鬧，但偷拍鄰居內衣褲應該犯法了吧？」

對此，網友們紛紛回應，「這種噁男竟然有女朋友」、「逐漸變態」、「更刺激的早就備份好甚至外流了，建議趁早分手保護自己安全」、「就是好色而已」。