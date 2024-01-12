「友宜勝於一切」盧秀燕合體侯友宜　選前一天陪黃健豪掃街催票

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜、台中市長盧秀燕，今（12）天下午2點聯手陪同立委候選人黃健豪車隊掃街，侯表示，如果柯文哲要綠白合作，那就是代表黑金貪腐，引來戰爭，就不是政黨輪替；盧則強調，網友們廣傳一句話「他有他的選擇，他有他的美德，但是你我之間，友宜勝於一切」，侯友宜OK，侯友宜凍蒜。

▲▼侯友宜盧秀燕陪黃健豪車掃，盧在出發前溫情喊話「你我之間，友宜勝於一切」。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

侯友宜、盧秀燕陪同黃健豪車隊掃街，出發前在黃的競選總部召開記者會，競總外則是聚集大批揮舞著小國旗的熱情民眾。

侯友宜說，賴清德的台獨主張，讓兩岸情勢非常緊張，他一向認為國家要備戰、避戰，而不是引戰，民進黨不但不備戰、不避戰，只在乎選戰，用戰爭作為選戰工具，如果發生戰爭，絕對是領導人的問題，而不是人民的問題。

侯說，選舉只剩下最後一哩路，如果藍白沒辦法合作，就用選票來合作，他再次允諾，選後會組成聯合政府，邀請優秀的縣市長、事務官為政府所用，不論黨籍，適才適所，建立有權有責的政府，讓國家煥然一新，改變台灣，而不是像民進黨，奪取政權後，派系分贓。

盧秀燕表示，選舉只剩下半天，她看到很多網友自動自發在傳一句話，「他有他的選擇，他有他的美德，但是你我之間，友宜勝於一切」，侯友宜OK，侯友宜凍蒜，她呼籲大家明天記得投票、催票、監票。