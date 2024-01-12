最後衝刺狂掃大台中　侯友宜轟民進黨：不備戰、不避戰只顧打選戰

記者游瓊華／台中報導

回防搖擺州！選前最後一天，國民黨總統候選人侯友宜今天重兵車掃大台中，短短一天衝9個點拚全力催票。在台中市長盧秀燕陪同下，侯友宜下午車掃來到北、北屯選區。侯友宜一下車就受到熱烈歡迎。侯友宜左轟民進黨不備戰、不避戰，只為打選戰；右打賴清德被歐亞集團列為全世界最危險人物之一。而陪同的盧秀燕則說，侯友宜已經向她保證，若當選就會馬上核定台中捷運藍線，也會有更多經費建設台中。

▲侯友宜今天重兵壓台中，分別陪立委候選人黃健豪、廖偉翔車隊掃街。（圖／記者游瓊華攝）



▲國民黨總統候選人侯友宜今天車隊掃街大台中，提到與盧秀燕的革命情感，話鋒一轉砲轟民進黨不備戰、不避戰只顧打選戰。（圖／記者游瓊華攝）



昨天民進黨在台中大造勢，吸引破5萬人，當中不少自發性前往參加活動的群眾。國民黨不敢輕忽，在選前最後一天，選擇重兵車隊掃街、回防大台中，並直攻綠營票倉豐原、潭子等地區。

▲支持者在聯合競總等侯友宜，見侯到來，激動高喊「你是我的英雄」。（圖／記者游瓊華攝）



下午車隊掃街來到北、北屯，侯友宜聯合競選總部。侯友宜一下車就被支持者包圍，有人大喊「你是我的英雄！」侯友宜表示，回到台中內心滿是感謝，也充分感受到民眾熱情，回台中非常感恩，也提到自己與盧秀燕是革命情感，當初第一次參選時，自己不會選舉，是盧秀燕教他怎麼選舉、怎麼說話，也謝謝盧秀燕一手引導他走政治這條路，讓他有能力好好經營這個城市。

侯友宜強調，當今台灣遇到很多國際問題，台灣必須跟美國走近，但也要與大陸好好相處，這就是台灣的中間路線，意即現在要備戰也要避戰；不過反觀綠營不備戰，卻也不避戰，只在乎選戰，怒轟民進黨將戰爭作為選舉的工具，發布國家警報，用戰爭詐術，製造人民恐慌，如同狼來了！

▲盧秀燕表示，已經獲得侯友宜保證，若當選一定馬上核准台中捷運藍線。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕則說，侯友宜如果當選，一定會愛台中、顧台中，不會卡台中；侯友宜也已經向她保證，若當選，中捷藍線一定會馬上核准，也保證會對台中更公平，有更多經費建設台中。