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台東衛生局年節食品稽查抽驗專案　77件合格1件防腐劑超標

▲台東縣衛生局年節食品稽查，抽驗專案77件合格1件超標不符。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局年節食品稽查，抽驗專案77件合格1件超標不符。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

過節年味越來越濃厚，處處可見商家已開始擺設年節應景商品，各式開運年菜、糖果、餅乾、飲品等應有盡有。台東縣政府為落實食安五環加強查驗政策，已啟動「113年度春節複合式專案計畫」，加強食品安全把關，共抽驗78件，有1件不合格(防腐劑-己二烯酸超標)，已令下架並移送來源縣市辦理。

▲台東縣衛生局年節食品稽查，抽驗專案77件合格1件超標不符。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣衛生局表示，日前已派員前往全縣各鄉鎮市各大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖等，抽驗各式生鮮蔬果、水產、加工肉品、春節應景食品等進行檢驗，共抽驗78件。分三大業別：針對春節應景食品製造業者3家，各抽驗3種品項，共9件，6件檢驗防腐劑(12項)、3件衛生標準，皆與規定相符。針對年貨大街暨應景食品販售業-生鮮蔬果共抽驗2件檢測農藥殘留，皆與規定相符。禽畜水產品共抽驗8件，檢測動物用藥殘留，其中牛肉2件、豬肉5件，檢驗乙型受體素類，檢驗結果皆與規定相符。鴨肉1件檢驗動物用藥多重殘留(48項)，亦皆與規定相符。

▲台東縣衛生局年節食品稽查，抽驗專案77件合格1件超標不符。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，其他春節應景食品共抽驗54件，分別檢驗著色劑、保色劑、漂白劑、防腐劑、真菌毒素、順丁烯二酸等，其中1件不合格、其餘53件皆與規定相符。不合格產品為「湖南口味豬後腿臘肉」檢出「防腐劑-己二烯酸」超標，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」涉違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，可依同法第47或48條規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，已命其下架回收並移請供應商所轄衛生局後續處辦。

針對年菜餐廳業者3家，各抽驗1件，共3件，檢驗衛生標準(微生物)，皆與規定相符。另抽驗2件生鮮牛、豬肉原料，檢驗乙型受體素類，檢驗結果均與規定相符。

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