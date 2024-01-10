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台鐵春節西部車票今開搶！再賣14.8萬張　仍有空位時段出爐

▲▼台鐵EMU3000城際列車樹林到台中豐原試車。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵今開賣春節西部幹線車票。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，台鐵繼昨(9日)天開賣東部幹線及跨線列車30多萬張車票，今(10日)再開賣西部幹線車票，一開賣10分鐘內賣出7.1萬張車票，截至上午8時，已賣出14.8萬張車票，部分尖峰時段長途自強號仍有空。

台鐵今凌晨起開放春節西部幹線車票預訂，開放訂位後第1分鐘完成4萬5776張訂票，前4分鐘完成5萬8997張訂票，前10分鐘完成7萬1112張訂票，截至今日上午8時止，總計完成8萬8475筆、14萬8020張訂票。台鐵提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內付款購票，逾期未取車票，將於1月12日上午9時重新釋出。

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根據統計，截至今日上午9時，西部幹線車票預訂台北往高雄方向，2月7日12時後，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位；2月8日17時後，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位。高雄往台北方向，2月13日10時後，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途仍有座位；2月14日長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途仍有座位。

東部幹線車票預訂部分，台北往花蓮、台東方向，2月7、8日長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位；台東、花蓮往台北方向，2月13、14日長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位。

台鐵提醒，2月7日、8日及2月13、14日東線8班實名制列車，將於1月11日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▼台鐵春節東部實名制列車。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵春節東部實名制列車。（圖／台鐵公司）

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