農曆年菜最不想看到什麼？全場狂刷2道菜：又苦又難吃

▲農曆春節是團圓的日子，許多人會趁著除夕與家人圍爐。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

農曆春年即將到來，許多民眾已經提前訂好了年菜，省下料理的時間。對此，也有網友感到好奇，上網詢問大家最討厭哪些年菜料理，提問曝光後，被點名最多次的則分別是佛跳牆以及長年菜，可見有許多人不愛這兩道菜。

這名網友在PTT上詢問，大概再過一個月就是農曆新年，通常除夕夜都會有年菜，這也讓她感到好奇，究竟哪道年菜最不討喜，「哪道年菜，你最不能接受？」

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問題拋出以後，不少鄉民也給出自己的答案，其中被點名最多次的，就是長年菜與佛跳牆，許多人坦言，這兩道簡直是惡夢，尤其是不得不吃的長年菜，「長年菜超噁」、「長年菜，噁噁噁噁噁噁」、「長年菜，苦苦的，好難吃」、「長年菜，什麼垃圾」、「佛跳牆，不知道準備啥都選這鬼」、「佛跳牆，根本沒人動，最後都當肥料惹」、「佛跳牆，本身就像廚餘了。」

▲事實上，過去在最不受歡迎的年菜當中，長年菜就一直是熱門討論對象。（示意圖／CFP）



事實上，過去《Social Lab社群實驗室》曾發布過網友熱議的10大年菜料理，其中佛跳牆排名位在第二名，有許多人熱愛佛跳牆的濃郁湯頭、口感，但也有網友覺得喝到最後太膩，根本就是惡夢，反應十分兩極。

不過，《Social Lab社群實驗室》當時的統計當中，長年菜的聲量排在第八，同時也是網友們一致認為「最不想看到的年菜之一」，明顯可知長年菜有多麼不受歡迎。