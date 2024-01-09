衛生局協助台東馬偕兒科專科醫師　24小時緊急醫療照護人力

▲台東馬偕醫院自113年提供兒科專科醫師及24小時緊急醫療照護人力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府近年積極致力於為3歲以下幼兒提供最佳的健康照護，為此，台東縣衛生局積極協助「台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院」承作「提升兒科緊急醫療救護品質及資源整合計畫」，經縣府與「台東馬偕」共同努力下尋覓小兒專科人力，終於有好結果，自113年提供兒科專科醫師及24小時緊急醫療照護人力，守護嬰幼兒健康。

台東縣衛生局長孫國平指出，台東縣地處偏遠，醫師人力嚴重吃緊，「台東馬偕醫院」是縣內唯一重度級急救責任醫院，為解決兒科醫師人力不足的問題，衛生局積極協助向衛福部爭取經費補助，提升台東24小時兒科專科急診服務量能。

台東縣長期醫療資源缺乏，需透過整合醫療資源讓量能發揮更大效益，這項計畫除「台東馬偕紀念醫院」積極尋求人力外，還需結合台東縣衛生局的整合，方可成功執行，去年台東縣衛生局獲分發一位公費兒科專科醫師，期盼能提升兒童緊急傷病患就醫的服務量能，守護嬰幼兒健康。

台東縣衛生局進一步說明，在全國小兒科醫師嚴重缺乏不足，「台東馬偕紀念醫院」為執行「提升兒科緊急醫療救護品質及資源整合計畫」積極尋覓小兒專科人力，終於在112年突破人力困境，並自今年元月起開始執行此項計畫，以提供兒科專科醫師及24小時緊急醫療照護人力，避免發生夜間及假日無兒科醫師看診的情況，以確保台東縣各地區的兒童病患能夠即時獲得專業醫療服務，並有效提升偏遠地區醫院維持兒童24小時緊急醫療服務的能力。