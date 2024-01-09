IG高人氣！台東美女巡官擔任「防詐小天使」　PO網強力宣導

▲蔡尹齊擔任「防詐小天使」PO網強力宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「防詐小天使！上課囉」！台東縣警察局關山分局為擴大防詐宣導成效，特由第2組巡官蔡尹齊擔任「防詐小天使」，於每月錄製4則有常見詐騙手法宣導短片，為讓民眾快速吸收，每則短片均為1分鐘上下，並請蔡員將影片PO上她的「高人氣IG」，此外，還PO至分局臉書粉絲頁及轄內民眾組成之LINE群組內，希望藉由網路無遠弗屆的特性擴大宣導層面，一再提醒民眾提高警覺，避免遭詐。

近年來詐騙猖獗，已影響人民生活及財產安全，為懲凶罰惡，行政院於111年7月15日訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，透過跨部會合作共同打擊詐欺。並於112年5月4日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，以全面降低詐騙受害事件。

關山分局請來在IG社群(帳號：angie_theat貓肉球)擁有9萬粉絲的第二組巡官蔡尹齊，錄製1分鐘上下常見「假投資真詐騙、假網拍真詐財、假愛情交友、解除分期付款及假公務機關」等5大詐騙手法宣導短片，短片演出演員、使用道具及影片後製等，均由該分局獨立作業完成，期望透過網路社群強大的穿透力，提醒廣大民眾，務必要「一防再防」，以確保錢財安全。

關山分局表示，反詐騙是當前重要工作，期望透過一次又一次的宣導，建立全民識詐、齊心阻詐及守護財產的共識。再次提醒民眾，接到陌生來電或訊息，請遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，請務必保持冷靜，並撥打110及165反詐騙專線諮詢，以免被騙。