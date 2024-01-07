103萬首投族成關鍵　關注低薪高房價與兩岸問題

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者張靖榕／綜合報導

今年總統大選首投族約103萬人，成為各陣營搶票重點，根據外媒採訪，此次年輕首投族的投票意向不再單一，若投票率超過70％，就足以對台灣總統大選結果造成關鍵影響。而年輕人最關注的就是台灣的低薪、高房價環境，也有不少人提及兩岸現況令人擔憂。

《美國之音》訪位幾位來自台灣不同城市、教育背景的首投族，他們最關切的便是與自身相關性高的薪資、居住正義與AI人工智慧帶來的就業問題等，也就是經濟是重中之重。

其中一名學生認為大部分候選人對於青年政策多側重「補貼」，而非進行結構性的改革，認為能改善得相當有限，而他的朋友中也同樣叫關注「生計」相關議題，另有部分的男學生因為義務役改回一年役期，更加關注國防、兩岸議題。

一名女學生表示，最低工資不到3萬的環境，「未來我的生活品質一定就是沒有辦法達到很好」；一名兼職攝影助理也說台灣財富大多掌握在上一代手中，房價與薪資由他們說話，造成青年的無力感。

台海局勢也是青年世代關注的議題，一名年輕人表示，「自己國家的事情，還是要靠大家共同維護」，若真發生戰爭，「我們台灣也不能輸，能戰多少算多少，希望總統可以把我們這個台灣保護好就好。」剛服完兵役的年輕人則表示，很難想像上前線打仗，希望兩岸溝通避免衝突，同時認為對岸的「解放台灣」，最終目的是要剝削台灣人。

居住正義部分，另一名同學表示，三黨總統候選人提出的社會住宅政策都有她認同的地方，但就是缺乏落實政見的細節。此外，剛畢業的一名首投族表示，AI人工智慧可能帶來的失業問題與創作者相關權益受損問題，三黨候選人都缺乏關注。

在年輕選民眼裡，3位候選人在青年政策的辯論擂台上，讓重要議題淪為互相攻擊對方的財產爭議鬧劇，讓人大師所望，甚至不免讓人懷疑在逃避青年代表提出的問題。