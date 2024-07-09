拜登本周是關鍵！　民主黨議員警告：再「失足」問題就大了

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨眾議員康納利（Gerry Connolly）與戈梅茲（Jimmy Gomez）公開警告，總統拜登需要避免更多的「失足」，否則要求他退選的呼聲將會更大。

高齡81歲的拜登在過去將近4年的任期內，多次不慎失足跌倒，甚至在走上空軍一號時，連續3次在世人面前絆倒，因此成為笑話。康納利告訴CNN，他仍支持拜登，「但我也認為，他必須利用這個時機，尤其是這禮拜，重新說服眾人」，他說這周的競選活動以及北約峰會，都是拜登扳回名聲的好機會。

康納利表示，這些機會同時也是考驗，是要檢測此前拜登在辯論會上的失常，究竟是「突發異常」還是更深層的東西，「我認為如果（拜登）無法完成這些考驗，我們會需要一場『家庭會議』。」所謂的家庭會議，康納利說的是民主黨內要共同決定，是否強迫拜登退選。

儘管如此，康納利仍堅持認為拜登可以擊敗川普，一個重大前提是「拜登不再犯錯」，「我相信民主黨聯盟有能力擊敗川普」，此時此刻，這個聯盟的掌舵手是拜登，所以雖然現在的局勢比幾周前還要嚴峻，但到11月以前，「我們還有很長一段路要走」。

戈梅茲則呼籲他那些「憂心忡忡」的國會同事們，應該要冷靜下來，讓拜登好好重掌控制權；然而他也警告，拜登不能再重演上一次的辯論災難，他必須把持住，「如果他又失足，我認為他會有更大的問題。」