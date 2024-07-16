川普遇刺經典照「吸票又吸金」　成捐款網站變現密碼

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普13日造勢演講遇刺，他很快化危機為轉機，握拳高舉提振選民士氣，並被拍下經典照片。腦筋動得快的川普與其團隊，更在不到48小時內就把該張以美國國旗飆揚為背景的經典照放上募款網站，吸引更多人捐款，展現了商人本色。

路透社報導，川普遇襲過後，共和黨募款平台WinRed網頁很快出現了美聯社記者拍攝遇襲當下的經典照片，並經過黑白處理。

78歲的川普在自有社群平台「Truth Social」上表示，「我們『無所畏懼』（FEAR NOT），而是在面對邪惡時保有我們的信仰與反抗。」他也說此時此刻，美國比以往任何時候都更需要團結一致，展現作為美國人的真正品格。」

美聯社記者拍下川普在走下演講台前，在特勤人員的團團保護下，高舉握緊拳頭的右手，並以美國國旗為背景的照片。該張照片不只傳遍各大社群網站，也已被譽為將成為紀錄記史的經典照。該張照片也透過黑白處理的方式出現在募款網頁上，以大寫字母上標題「FEAR NOT」。

《紐約時報》報導，川普說許多人都說這是他們看過有史以來最經典的一張照片，「他們說得對，而且我沒死。通常得要死掉才能成為經典照。」

除了共和黨募款網頁外，知名募款網站「gofundme」也出現為川普募款的網頁，封面照同樣是該張經典照，並表明此募款活動「已由川普總統授權」。該網頁13日案發當天隨即上線，將募資目標設定為100萬美元（約新台幣3082萬元），現在已累計至450萬美元（約新台幣1.38億元），超過5.9萬名捐款者，最新的一筆捐款中，捐款人韋恩（Stephen Wynn）就捐了5萬美元（約新台幣154萬元）。