拜登辯論會失常4大藉口曝！　時差7天調不回來

▲拜登陣營試圖為總統辯論會當天表現失常解釋。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登競選連任，卻在首輪辯論會上繳出災難級表現，引起各方質疑能力的聲浪，事後拜登本人與競選團隊不斷試圖找理由開脫，想把差勁表現歸咎於滿檔的行程與身體欠佳，反而更讓外界質疑拜登團隊不願正視與川普差距正在擴大的危機。

美聯社報導，拜登與白宮堅持辯論當天「失常」的各種說法是「解釋」而非「藉口」，這麼說只加深了民主黨人對他們的總統參選人是否準備周全的疑慮。

重感冒

高齡81歲的總統拜登在辯論場上說出一句讓人困惑的「我們終於擊敗了醫療保險」，對此，團隊解釋那是因為拜登此前罹患重感冒。拜登的聲音沙啞、眼神呆滯，但儘管聲稱重感冒，辯論結束後他還是去參加了一場派對，還去了連鎖鬆餅屋，並於隔天在北卡羅萊納州發表演說。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日表示，她原先傾向以拜登感冒作為解釋，但她知道，真正的問題是行程太滿以及時差。她說早前沒有提及拜登因為時差影響精神，「是我的錯」。

太認真準備

其他幕僚表示，拜登之所以會出現數度像口吃或是呆滯的情況，完全是因為事前「準備過頭」，「總統把太多事實塞進腦子裡了」。拜登花了6天時間，待在位於馬里蘭州的大衛營，這些時間都花來「苦讀」；尚皮耶則說在大衛營準備期間，拜登仍持續主理國政。

感覺不太好

第一夫人吉兒（Jill Biden）則告訴記者，在辯論期間，拜登的身體有些不舒服，但並沒有詳加說明，不清楚說的是感冒、疲憊感或是其他因素。吉兒接著表示，90分鐘的辯論並不能顛覆拜登在任期間的所有成就。

2個星期前最後一次旅行遺留下來的時差

拜登還有另一個理由（藉口），他在2日晚間於維吉尼亞州的募款餐會上說，影響辯論的其中原因是，他先前跑了法國、加州然後又去義大利，之後才回到大衛營，行程相當累人；然而他回到大衛營的時間是6月20日，距離辯論當天有整整7天。

「我決定多次全球跑透透，不知道跨越了多少個時區」，拜登表示，他大概跨越了15個時區，還開玩笑說，回來後差點在台上睡著。

不過這個說法又引起下個問題，「拜登的身體究竟要花多久時間恢復？」尚皮耶表示，她不認為這是一個新的藉口，總統的行程繁重，四處奔波，但最後她也說，「我們當然不想這麼解釋（台上的失常）」。