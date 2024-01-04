超狂「選舉公報」盤點！AV男優火鍋不加芋頭　他花20萬求婚

記者黃翊婷／綜合報導

中選會3日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的選舉公報，其中立委的部分，有5名候選人的「政見」吸引大眾目光，例如基隆市選區2號候選人黃傑陽認為現行刑罰太輕，建議增加罰寫制度（罰寫道德經）；台北市第6選區5號候選人朱翊銘主張火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌；彰化縣第1選區2號候選人蘇群傑花20萬公開求婚等等。

▲2024大選進入最後倒數階段。（資料照／記者李毓康攝）

中選會3日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉PDF版選舉公報，民眾可以直接上中選會網站點選瀏覽電子版的選舉公報。而在各縣市立委選舉的部分，有5名候選人的「政見」引起大眾討論。

▲黃傑陽主張增加罰寫制度。（圖／翻攝自中選會選舉公報，下同。）

1、基隆市選區2號候選人黃傑陽

無黨籍的黃傑陽在經歷中載明，自己經歷過921大地震、911恐怖攻擊，是建築師事務所的3D設計師，過去沒有從政經驗，「白紙一張」，政見則是希望落實居住正義，向神明討房屋稅、地價稅；另外，他覺得現行刑罰太輕，提議增加罰寫制度，罰寫道德經。

2、台北市第3選區2號候選人陳源發

無黨籍的陳源發在經歷欄中自稱是出版社社長，世界唯一以中文、英文、日文、西班牙文、法文5種語文著作28本書，他主張制縮短學制，小學4年、國中2年、高中2年，希望加強母語傳承、改進外語教學、增加榮民及軍人福利，為流浪教師找出路。

此外，陳源發還有一項政見是「雜種優勢（hybrid vigor）」，主張讓各地健康、聰明、漂亮的青年男女和台灣人結合，增產優秀人口。

3、台北市第6選區5號候選人朱翊銘

台灣維新黨的朱翊銘自稱是性產業經紀、夜店酒吧從業者，當過酒店公關、AV男優，曾因抗議台北市長候選人電視辯論不公挨告妨害自由，也曾因參加社運挨告並入監服刑，他主張廢除資本主義、性交易合法化、大麻合法化、生理女也可以加入黑道、廢除兩段式左轉，以及火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌。

4、高雄市第3選區5號候選人張正達

無黨籍的張正達自稱獲得中醫師國家考試及訓練合格，從事醫療工作15年以上，並強調自己拜媽祖、佛祖、關公、太子爺、王爺、右昌元帥爺等神尊，平日晚餐大多吃素，同時也尊重基督教、天主教等不同信仰，他還擁有中華民國及英國學習經歷，鼓勵各國新移民到高雄居住，讓大家住得愉快、相處融洽，就是他的理念。

5、彰化縣第1選區2號候選人蘇群傑

無黨籍的蘇群傑自稱是秀水鄉清潔隊隊員，他主張配合鴻海創辦人郭台銘的自動化機械兵計畫、新住民黑工就地合法準公民、縮減立委工作以避免業務外好友干擾。

有趣的是，蘇群傑還直接在政見中「求婚」，要求「站在中華民國共產黨竊據地上的盧冠妤，嫁給我」，政策詳情可以上巴哈姆特電玩網站查看。而依據規定參選立委需要繳納20萬保證金，也就是說，蘇群傑為了在選舉公報上求婚，至少花了20萬元。