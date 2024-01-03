快訊／賴清德嘆羅致政遭抹黑　「用民主力量粉碎造謠，好不好？」

▲賴清德今天晚間前往新北土城，出席首場選前萬人造勢活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨總統候選人賴清德今（3）出席「台灣美德站出來」土城萬人造勢晚會，他援引近期「在路上」競選宣傳片意象說，正副總統是國家的方向盤，總統蔡英文已經將車鑰匙交給自己，但引擎在國會；對於近期遭抹黑「A片男主角」的立委羅致政，他說，要用手中的選票、民主的力量，粉碎抹黑、造謠、攻擊。

民進黨今天晚間啟動第一場選前萬人造勢活動，在新北市指標激戰區土城舉辦造勢晚會，包括蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、賴清德、副總統候選人蕭美琴、黨籍立委及立委候選人均與會。

賴清德致詞時比喻，正副總統是國家的方向盤，蔡英文將鑰匙交給自己與蕭美琴，他一定會讓國家繼續前行，但是引擎是在國會，國會的力量要夠，車子才有辦法開得快，因此，敬請支持者支持民進黨推出的立委候選人。他特別在第一個介紹「地主」土城立委吳琪銘說，吳的服務不分黨派，看得到、找得到，就是大家的好朋友，拜託大家全力支持。

▲立委羅致政（左三）出席土城萬人造勢晚會。（圖／記者湯興漢攝）

此外，賴清德在推薦羅致政時說，一定要給羅致政掌聲鼓勵一下，羅致政是民進黨裡面難得大學教授出身，願意投入基層選舉者，一般都是從擔任不分區立委開始，而羅是直接投入區域立委選舉，第一遍沒有當選，繼續深耕基層，後來獲得鄉親們的支持。

賴清德說，羅致政是國防、外交最專業的立委，最近受到謠言的中傷、抹黑，他非常的辛苦，「我們給他掌聲鼓勵一下！我們一定要讓他順利高票凍蒜，好不好？」要用手中的選票、民主的力量，粉碎抹黑、造謠、攻擊，好不好？

最後，賴清德表示，民進黨若是沒有過半，會換誰過半？不是國民黨過半，而是藍白共同過半，若是如此，未來立法院的議長就是國民黨不分區立委候選人韓國瑜，如果韓國瑜加上17位縣市長，走入香港中聯辦要怎麼辦？走入國台辦要怎麼辦？國際社會會如何看待台灣？國會代表人民，這對台灣來說，打擊將會非常大。