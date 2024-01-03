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羅致政衝調查局備案告到底　媒體下架、色情網站刪除深偽不雅片

▲▼立委羅致政掃街。（圖／記者陳家祥攝）

▲立委羅致政掃街。（圖／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委羅致政遭《壹傳媒》爆料，有所謂不雅影片，他隨即展開反擊，強調此為深度偽造影片，且昨晚（2日）已到調查局備案，而檢警也隨即展開調查。對此， 該媒體的報導，以及流傳不雅影片的情色網站，3日都因有疑慮已全數緊急下架。

對於被指涉不雅影片，羅致政表示，深偽影片並非他本人，且整體的操作痕跡非常明顯，從丟入國外色情網站，再通知國內協力者報導、加以引用，企圖影響選舉結果，動機、目的非常明顯。

羅致政強調，他在第一時間，就已經到調查局備案、正式告發，今天也轉到地檢署，他希望調查局可以盡快做鑑定，以釐清真相。他說，任何偽造影片的散播、報導、引用都觸法，一定會提告到底。

至於報導該影片的《壹傳媒》，羅致政說，這並不是媒體，就是內容農場，且影片是先傳到國外不知名的色情網站，沒有人會注意到，該媒體卻第一時間掌握。

事實上，《壹傳媒》的總編輯，正是前中華團結聯盟黨主席、中華統一促進黨發言人，過去也是性愛光碟案女主角的璩美鳳。她今天也發出聲明，堅稱影片中有完整羅致政的正面影像，還有對話的細部體徵。不過，她也隨即遭到資深媒體人黃光芹批評，感嘆璩美鳳何以要以昔日之傷，還治其人之身？

不過，此案在羅致政第一時間告發後，檢警也隨即展開調查，該媒體的報導，以及流傳不雅影片的情色網站，3日都因有疑慮已全數緊急下架。

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