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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康稱「賴清德未來恐鬥爭蔡英文」　侯康當選將討論阿扁特赦

▲▼ 演藝工會尾牙-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選進入倒數9天，國民黨副總統候選人趙少康今（3）晚參加「董事長開講」，接受《美麗島電子報》董事長吳子嘉及國民黨立委候選人徐巧芯專訪。趙少康直言，等到民進黨總統候選人賴清德當選「搞不好他還鬥爭蔡英文」。而針對前總統陳水扁特赦議題，趙表示要專案討論；吳子嘉稱侯康配是唯一可能特赦陳水扁的人，趙在一旁則微笑不語、沒有否認。

趙少康今晚參加「董事長開講」節目，接受《美麗島電子報》董事長吳子嘉及國民黨立委候選人徐巧芯（松山、信義）專訪，過程中提及現任總統蔡英文與賴清德的路線差異。趙表示，蔡至少不會自稱「台獨工作者」，而賴真的是台獨，所以辯論過程中不經意講出「中華民國是災難」，趙根本不相信是口誤。

徐巧芯接著說，總統府元旦記者會，賴清德好像小孩聽訓，被蔡英文打臉，她因此問趙少康，現在蔡還能教訓賴，但如果賴當選會怎麼辦？趙答，等賴當選「搞不好他還鬥爭蔡英文」，像是賴要公開高端疫苗資料。吳子嘉稍後補充，賴都不談新潮流進口巴西雞蛋的問題，而高端疫苗是行政院長陳建仁（英系）幹的。

在觀眾提問階段，有人問到前總統陳水扁特赦議題，趙少康答，蔡英文應該要特赦阿扁，但她也沒特赦，因為牽涉的問題太大了，所以如果侯康配當選，應該要專案來討論一下。趙也說，如果賴清德當選，阿扁會期待賴的特赦。而吳子嘉則向阿扁喊話，「唯一可能會特赦你的人，就只有侯友宜、趙少康」。趙在一旁則微笑不語、沒有否認。

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