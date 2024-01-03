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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「沒有人要下架、仇視、分化誰」　蕭美琴：國會沒過半恐浪費時間

▲▼ 蔡英文、賴清德、蕭美琴、余天出席「新北市土城選前造勢晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲蕭美琴（中）今天晚間出席新北市土城選前造勢活動。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（3）出席首場「台灣美德站出來」選前萬人造勢晚會，她說，台灣要走對的路，必須投資未來、面向世界、擴大照顧、嚴守財政紀律、走民主自由的路，「立法院萬一不幸沒有過半，以後我們恐怕是在浪費時間，原地踏步」，所有在這裡的人都是愛台灣的，沒有人要下架誰，或是仇視、分化誰。

總統立委選舉進入倒數10天催票期，民進黨今天晚間啟動首場全國萬人造勢巡迴，在新北市指標激戰區土城舉辦造勢晚會，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴、黨籍立委及立委候選人均與會，呼籲支持者力挺「賴蕭配」，讓新北市12席全上。

▲▼ 蔡英文、賴清德、蕭美琴、余天出席「新北市土城選前造勢晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

蕭美琴致詞時說，台灣要走對的路，有經驗的人總是知道障礙在哪裡、危險在哪裡、風險在哪裡、目標在哪裡，現在走對的第一條路，就是要讓國家競爭力能夠變得更強，台灣應該要以競爭力排名提升為榮，這是因為台灣有投資未來，也是過去所有立院的戰友，支持國家投資基礎建設的預算，才能夠走到今天這個地方，「立法院萬一不幸沒有過半，以後我們恐怕是在浪費時間，原地踏步」。

對於第二條對的路，蕭美琴說，是讓台灣在世界上架的路，台灣這幾年開拓更開闊、面向世界的路，這也是下個世代要繼續拚經濟、壯大台灣的路；第三條路，就是蔡英文擴大照顧，讓社會上被遺漏的人有更多照顧，減輕他們的負擔，包括照顧長輩、幼兒、年輕人。

第四條對的路，蕭美琴表示，是嚴守財政紀律，讓台灣更有競爭力，投資未來、投資基礎建設的錢不是大撒幣，且蔡英文也是歷任最會還債的總統，沒有債留子孫，包括這個年度，總共將會還債新台幣9千億元；第五條路，是民主自由的路，全世界都認同台灣值得守護與珍惜，因為過去台灣創造民主自由、經濟的奇蹟，讓台灣成為世界繁榮不可或缺的一部分，「我們面向世界的信心，也帶給我們更多朋友」。

蕭美琴高呼，蔡英文已經把前面對的路鋪好了，未來還會碰到很多困難及障礙，「我們也不會太天真，我們都知道世界上的挑戰很多，全世界的變局很多，世界在改變，世界對我們造成的影響也會很大，所以我們更要有世界觀的人，有智慧的人，知道怎麼開這部車，能夠越開越穩，讓台灣的路越開越廣」。

蕭美琴說，「我們沒有時間浪費在口水仗，我們沒有時間浪費在互罵跟對立上」，所有人都是因為愛台灣才來這裡，沒有人要下架誰（指在野黨「下架民進黨」口號），或要仇視誰、要分化誰，每一個在這裡的台灣人，都是要團結台灣的，所以要支持最進步的立法院團隊，支持「美德配」，讓台灣繼續穩定地向前走，「可以信賴的路線，可以讓台灣有尊嚴的路線，過去蔡英文被肯定、被按讚的路線，我們繼續讓它越走越好」。

▲▼ 蔡英文、賴清德、蕭美琴、余天出席「新北市土城選前造勢晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲「老縣長」蘇貞昌今天晚間現身土城萬人造勢晚會。（圖／記者湯興漢攝）

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