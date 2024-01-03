快訊／土城萬人造勢　賴清德再問柯文哲「兩岸一家親」戶長是誰？

▲蕭美琴、賴清德、蘇貞昌（由左至右）出席土城萬人造勢大會。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

總統選戰進入倒數10天關鍵催票期，民進黨總統候選人賴清德今（3）晚間出席土城萬人造勢晚會，援引近期「在路上」競選宣傳片意象說，正副總統是國家的方向盤，總統蔡英文已將車鑰匙交給自己，但引擎是在國會，呼籲「三票顧台灣」。他也批評民眾黨對手柯文哲支持「兩岸一家親」，卻無法回答「戶長是誰」，因為其背後意義也是一個中國原則。

民進黨今天晚間啟動全國萬人造勢巡迴，在新北市指標激戰區土城舉辦第一場造勢晚會，包括蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、賴清德、副總統候選人蕭美琴、黨籍立委及立委候選人均與會。

賴清德登台致詞時表示，他與蕭美琴將推動國家希望工程，會打造民主和平的台灣，不會像在野黨一樣走回頭路，「我們絕對不會接受九二共識」，因為中國國家主席習近平一再定調，九二共識就是接受一個中國原則、一國兩制台灣方案，今天台灣如果接受九二共識，等於放棄主權。

賴清德說，柯文哲支持兩岸一家親，總統辯論時柯文哲被問到，如果兩岸一家親，那麼戶長是誰？柯不敢回答，因為兩岸一家親背後的意義，也是一個中國原則。

賴清德談及，一個中國原則走到底，也是一國兩制，所以，要建設民主和平的台灣，第一條路就是堅守主權，不能走回頭路，要在總統蔡英文「四大堅持」之上，推動「四大和平行動方案」，就是強化國防、經濟，與民主陣營站在一起，且在對等尊嚴的前提下，願意與中國進行交流合作，維持兩岸和平穩定。

其次，賴清德說，他與蕭美琴也要打造創新繁榮的台灣，在經濟上也不能走回頭路，過去國民黨執政時期動能不足、經濟停滯，但悶經濟的時代已經過去了，這是因為過去7年來共同打拚的成果，因此，不能夠走回頭路，接受兩岸服務貿易協定，而是應該推動創新、繁榮的台灣，用創新帶動經濟發展，同時面對數位轉型、氣候變遷的挑戰，藉此讓台灣產業轉型，進一步發展。

第三，賴清德談及，他要推動公義永續的台灣，總統蔡英文上任後，政府擔起照顧家庭的責任，包括推動「0到6歲國家一起養」、長照2.0，解決三明治家庭的負擔；對於年輕人關心的居住問題，蔡英文卸任前新建、發包的社會住宅與包租代管，將會達到20萬戶目標，他也將進一步在8年內再增加30萬戶社會住宅，同時要求直轄市拿出5％、縣市拿出3％土地興建社宅。