莊競程爆「喊保衛國家卻躲教召」　黃健豪駁：家庭重大事故

▲莊競程爆料藍營對手黃健豪喊保衛國家，卻在今年四月躲避教召。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

選舉最後倒數階段，台中第五選區（北區、北屯區）選情激烈。綠營候選人莊競程今天上午召開記者會，爆料對手國民黨立委候選人黃健豪收到教召令，未參加教召，卻在臉書貼文，昭告中共軍演期間，他收到教召令，意圖讓民眾誤以為他會捍衛中華民國，抨擊黃健豪「說一套、做一套，保衛國家靠嘴砲。」黃建豪對此回應，自己是依兵役法規定，「家庭發生重大事故，必須本人處理者。」免除教召。

莊競程今（2）日在競選總幹事、市議員曾朝榮陪同下，召開記者會。莊競程表示，黃健豪2023年的4月10日在臉書發了貼文說，中共軍演，他收到了教召令，還酸民進黨出張嘴，他來守護中華民國。但實際上，黃收到教召令後先發文做新聞，博取好感，意圖讓大家覺得他會捍衛中華民國，事實上卻躲避教召，有知情民眾看不下去向莊競程爆料。莊競程砲轟黃健豪「如果你是要像你嘴巴講的守護中華民國，那真的教召令來的時候，為什麼要躲避教召？」

莊競程強調，他不喜歡各說各話的招牌，也反對自言自語的割稻尾與資訊不透明的選舉，因此，真正理性科學務實的方式，就是讓民眾可以知道所有雙方面的完整資訊，最後做出正確的選擇。

▲對於綠營指控，黃健豪反駁，因家庭重大事故，當時依法請假，砲轟綠營抹黑。（圖／記者游瓊華翻攝）



黃健豪則反擊，自己是依兵役法規定「家庭發生重大事故，必須本人處理者。」免除教召，且選前10天又把事情拿出來講，顯現對手過去4年毫無建樹，才會利用抹黑、扭曲的手段，直言對手選舉選到這樣很可悲。