張麗善赴南投助攻游顥　批蕭美琴因對基層痛苦無感才自誇善拚經濟

▲雲林縣長張麗善於元旦赴南投位國民黨立委候選人游顥輔選。（圖／游顥競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

下周就將進行總統立委選舉投票，雲林縣長張麗善於1月1日元旦前往南投竹山鎮，為第二選區立委候選人游顥輔選；3位副總統候選人辯論會也在昨天登場，張麗善批評民進黨蕭美琴無法體會基層民眾心聲，才會誇口「民進黨比較會治國」、「更會拼經濟」。

張麗善昨天陪同游顥在竹山市場和夜市拜票、車隊掃街，充分展現南投、雲林兩縣好情誼；游顥表示，過去張麗善與南投縣長許淑華在桶頭、草嶺道路拓寬等建設多所合作，若未來進入國會，將持續推動太極美地計畫，帶動竹山鹿谷觀光發展，也會在兩縣居中扮演重要的橋樑，讓地方共好。

提及蕭美琴於副總統辯論會發表談話內容，張麗善認為國人的感覺最重要，這幾年物價波動嚴重，就算基本工資調漲，再怎麼加薪都跟不上物價，才造成民不聊生、苦不堪言，這從基層民眾的口中、生活當中都可以清楚感受到，而社會底層弱勢更相對要給予更多的支持和生活上的依靠，不該遺漏任何需要照顧的人；張麗善反譏蕭美琴身為副總統候選人，也許無法體會基層民眾心聲，才沒有這樣的感覺。

游顥則痛斥，蕭美琴是睜著眼睛說瞎話，要欺騙民眾之前先欺騙自己；民進黨執政8年治國無能、倒行逆施，人民是痛苦的：諸如青年買不起房，疫情期間防疫措施荒腔走板、大發國難財，呼籲2024選舉唯有政黨輪替，台灣才會更好。