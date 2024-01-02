快訊／網傳造假私密影片　羅致政明提告籲檢調徹查

▲羅致政明天將提告「壹傳媒（前身為毅傳媒）」。（圖／ 記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對一個命名為「壹傳媒（前身為毅傳媒）」的網站今（2）刊登一篇「大立委成A片男主角？」相關文章，民進黨立委羅致政晚間發布5點聲明指，針對有境外網軍造假影片流傳，指名是自己的私密影片，他聲明如下：第一，影片是深偽造假的；第二，境外網軍操作介選；第三，譴責這種為選舉造謠抹黑伎倆；第四，呼籲勿傳播，會有嚴重觸法的問題；第五，籲檢調單位主動儘速徹查，嚴懲不法。

羅致政表示，影片為深偽造假影片，影片中人非本人，透過議題農場方式報導指名道姓是自己，明天他將正式提告早已宣告破產，借殼上市的假冒版「壹傳媒」，亦即是議題農場，既無編輯台亦無記者，只是淪為造謠中心，成為境外介選的工具溫床。

羅致政強調，壹傳媒早已被香港法院宣告破產，現淪為造謠中心，呼籲檢調儘速揪出幕後黑手；網紅「小玉」剛遭判刑5年半，受害政治人物名人無數，殷鑑不遠，請媒體勿報導假影片，將有嚴重觸法問題，勿以身試法。

另，根據《公職人員選舉罷免法》及中選會公告，選舉公告發布至投票日前1日止，擬參選人、候選人得知於廣播電視、網際網路刊播其本人深度偽造（指以電腦合成或其他科技方法製作本人不實之言行，並足使他人誤信為真之技術表現形式）聲音、影像，經擬參選人、候選人向警察機關申請鑑識屬實，可請求業者2日內停止刊播、限制瀏覽、移除或下架，並副知選舉委員會，業者不為處理，處新台幣20萬元以上1000萬元以下罰鍰。