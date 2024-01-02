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高嘉瑜挺美甲美睫業者「展現女力」　細數蔡英文政府5大青年政策

▲▼高嘉瑜出席美甲美睫業者活動。（圖／記者陶本和攝）

▲高嘉瑜出席美甲美睫業者活動。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

台北港湖民進黨立委候選人高嘉瑜昨（1）日參與「糖糖物語美甲美睫」活動時力挺女力，同時也談及青年政策。她表示，民進黨執政八年，推動青年創業就業方案，並努力興建社會住宅、擴大租金補貼、推動長照2.0、提高提高托育補助等等，這些都是為了投資青年和減輕青年負擔，她連任後，會繼續監督政府推動相關政策，讓國家更進步。

高嘉瑜指出，年輕人在乎甚麼，也是民進黨在乎的事情，年輕人在乎的價值，也是民進黨的價值，因為年輕人不斷投入，都會是國家進步的力量。

高嘉瑜表示，自蔡政府上任以來，就積極推動青年創業就業方案，並努力興建社會住宅、擴大租金補貼、推動長照2.0、提高提高托育補助等等，這些都是為了投資青年和減輕青年負擔，而下個階段還要做更多，因為投資青年就是投資台灣未來。

高嘉瑜認為，在數位時代，AI勢必影響經濟市場，所以未來要做的事，就是為各個專業領域創造工作機會，要與AI共存，打造多元數位就業市場。

高嘉瑜話鋒一轉，提到「糖糖物語美甲美睫」老闆林佩蓉，她說，林佩蓉婚姻不順，為了扶養兒子，她一邊學習技術，一邊帶者孩子，在累積許多經歷並取得講師及技術資格認證後，自己開業打拼，同時還提供清寒學子免費學習，並協助新住民取得專業技能，充分展現女力的偉大。

林佩蓉也說，感謝高委員特地前來鼓勵，因為先前自己的遭遇，她告訴自己要比別人更加努力也能獲得成功，也因為自己深深體會過程的辛苦，當她有能力後，她以回饋社會的心態給所有來這裡學習的學員，包括創造青年就業、提供清寒及弱勢免費學習、提高二度就業銀髮族服務和協助新住民取得專業技能並取得證照。

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