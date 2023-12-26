政見會再嗆賴清德「照顧幼兒嘴巴喊喊」　侯友宜：私大補助選舉才來談

▲第16任第二次總統政見會。（圖／中選會提供）



記者崔至雲／台北報導

2024總統大選第二場總統政見發表會26日登場，國民黨總統候選人侯友宜針對民進黨總統候選人賴清德第一輪發言表示，很多事情執政黨不做，就讓侯友宜來做，「照顧幼兒沒有嘴巴喊一喊」，尤其賴當過行政院長，也是副總統，為什麼高中職免費、私立大學學費補助，為什麼到選舉才來談？

侯友宜提到，賴清德政見會第一輪提到0-22歲國家來負擔，他提醒賴清德，「你在台南市的公共托育，最重要的工作都沒有做，是零」；但新北市在他推動底下，這麼多年來總共121間，五都加起來的總和都沒有新北市多，「照顧幼兒沒有嘴巴喊一喊」，尤其賴當過行政院長，也是副總統，為什麼高中職免費、私立大學學費補助，為什麼到選舉才來談？

侯友宜再嗆，剛剛賴講社宅，他更不以為然，「賴清德你當台南市長，又是行政院長，你一戶社宅都沒有規劃，台南市到現在是六都是沒有一戶社宅完工的，新北市不但有規劃，還有完工的，有1.1萬戶」。

針對賴清德提到的「溫仔圳」社宅不夠的部分，侯友宜說，「溫仔圳」得過蔡英文頒的傑出公務人貢獻獎，是北台灣的產業發產區，有11個公園，還有軌道建設，跟輔大聯合在一起變成大學城，未來勞工宅絕對會超過2千100戶，是北台灣中心。

侯友宜說，他今天要特別提醒，很多事情執政黨不做，就讓侯友宜來做，他一定可以做得更好。