賴清德問侯友宜「夏立言赴中就公布貿易壁壘」　用中國取得政權？

▲民進黨總統候選人賴清德政見會第三輪發言。（圖／中視）



記者陶本和、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德26日出席第二場電視政見會，在第三輪發言時，重拾昔日猛烈砲火，強攻國民黨。賴清德怒問國民黨總統候選人侯友宜，為何國民黨副主席夏立言出訪中國，中國商務部就宣布貿易壁壘調查，國民黨有沒有借用中國來取得政權？

賴清德說，國民黨的「賄選文化」，過去國庫通黨庫，黨庫通私庫，官商勾結，為了鞏固政權，現在國民黨被司法單位確立賄選確定在案的比比皆是，錢從哪裡來，有人說錢從中國來，司法單位應該要查一查。

賴清德表示，國民黨為了贏得選舉抹黑攻擊，從Linbay好油，國民黨的黨工可以看出來，網軍就養在中央黨部創造假消息，扭曲事實攻擊對手跟政敵，還夾中國外力，台灣每一次大選中國一定介入，希望扶植親中政權，因為用買的、騙的，比搶的更容易，大肆宣傳戰爭與和平，趙少康說他是恐怖份子，還以商逼政，這些都是國民黨的手段，無非就是想要取得政權。

賴清德說，國民黨副主席夏立言出訪中國，為何中國商務部就宣布貿易壁壘調查，國民黨有沒有借用中國來取得政權？

他認為，侯友宜是政治的門外漢，主張都是來自馬英九這些人的主張，所以支持侯友宜就是支持馬英九這些人，侯友宜當選等於一中勢力復辟、黑金王朝班師回朝，對台灣跟國家發展不利。