「支持侯友宜就是支持馬英九」　賴清德：一中復辟、黑金王朝回歸

記者陶本和、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德26日出席第二場電視政見會，在第三輪發言時，重拾昔日猛烈砲火，強攻國民黨。賴清德怒批國民黨想透過抹黑攻擊想贏得選舉，Linbay好油是國民黨工，網軍就養在黨中央製造假消息，「支持國民黨的侯友宜，就等於支持馬英九這些人，等於一中復辟、黑金王朝班師回朝，對台灣跟國家絕對不利」。

▲民進黨總統候選人賴清德政見會第三輪發言。（圖／中視）



賴清德在第三輪發言時表示，國民黨的禍害包括「黑金體制」，國民黨黑金體質從2000年以來都沒有改變過，新店羅家、台中顏家、雲林張家、花蓮傅家，從不分區名單可以看到，不是政二代就是地方代表，充斥著性騷擾判刑確定、被控詐領健保費的人，這些人可以看出國民黨緊抱牛鬼蛇神，黑金體質沒改變，國家交給他們會是什麼情況？

賴清德說，國民黨的「賄選文化」，過去國庫通黨庫，黨庫通私庫，官商勾結，為了鞏固政權，現在國民黨被司法單位確立賄選確定在案的比比皆是，錢從哪裡來，有人說錢從中國來，司法單位應該要查一查。

賴清德表示，國民黨為了贏得選舉抹黑攻擊，從Linbay好油，國民黨的黨工可以看出來，網軍就養在中央黨部創造假消息，扭曲事實攻擊對手跟政敵，還夾中國外力，台灣每一次大選中國一定介入，希望扶植親中政權，因為用買的、騙的，比搶的更容易，大肆宣傳戰爭與和平，趙少康說他是恐怖份子，還以商逼政，這些都是國民黨的手段，無非就是想要取得政權。

賴清德說，夏立言出訪中國，為何中國商務部就宣布貿易壁壘調查，國民黨有沒有借用中國來取得政權？

他認為，侯友宜是政治的門外漢，主張都是來自馬英九這些人的主張，所以支持侯友宜就是支持馬英九這些人，侯友宜當選等於一中勢力復辟、黑金王朝班師回朝，對台灣跟國家發展不利。