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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜批民進黨變「桃花黨」　問賴清德：你覺得這是美德嗎？

▲▼第16任總統副總統選舉 總統候選人電視政見發表會 侯友宜到場。（圖／記者徐文彬攝）

▲第16任總統副總統選舉總統候選人電視政見發表會侯友宜到場。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

總統候選人第二場政見發表會26日登場，國民黨總統候選人侯友宜最後一輪發言時，他先嗆民進黨現在已經變成桃花黨，近期民進黨發生10多件性騷擾案，民進黨性平部門也沒有說話，「賴清德你真的是美德嗎？」接著他提女性政策表示，女力是國家競爭力，國家有責任讓大家適性發展，兩性平權也該好好落實，他也在政見會上向女力致敬。

侯友宜說，女性是撐起社會的半片天，他家中有四個女性，他很感謝她們一路的幫忙，尤其他從事公職以來，看到很好的女性夥伴都跟他一起拚，尤其溫仔圳一開始打前鋒的都是女性，用溫柔堅定方式讓案子完成，他重視兩性平權，一個國家領導人要善用女力，因此提出女力的政見，包括，提高女性治理比例、擴大婦幼健康照顧、減輕家庭照護壓力。

侯友宜表示，他在新北市做的時候，都是保三衝四，女性閣員1/3看能不能再更高，這是他的目標，因此新北市小內閣有1/3；他也推動公私部門以及公司企業還有社團董監事要超過1/3，現在如火如荼地在進行，他問賴清德，「你擔任行政院長的時候，女性閣員的比例是多少？12%。你擔任臺南市市長的時候，女性局處首長有多少？兩成不到。柯文哲主席擔任臺北市長的時候，女性的閣員也是1/4」。

話鋒一轉，侯友宜嗆民進黨，民進黨這幾年發生了10多件的性騷擾案，更不用說這裡面，還有很多貪污腐敗喜好財色的案件爆發緋聞醜聞有夠多的，民進黨婦女部性別平等的部門都沒有說話，大家都安安靜靜地，因此民眾也說民進黨已經變成桃花黨。

「賴清德先生，你覺得這個東西是美德嗎？」侯友宜說，他當選一定全力落實性騷擾防治，嚴格要求官員道德標準，財跟色是他最重視的兩大紀律，他絕對零容忍。

侯友宜接著提健康生育照顧理念，他說，民進黨執政這8年，醫療環境不好，少子化有很多很多的原因，但是照顧婦幼是他們的責任，他會補助凍卵生育30到40歲女性有兩萬元一次的凍卵補助，5年每年提供2000元的保存費用，所以補助3萬元，而且會擴大兒童疫苗基金的補助。然後提供全方位的母嬰健康照顧，尤其乳癌免費篩檢要降到40歲以下；一年裡面有3天，不併入病假的生理假，會改成6天，不去計算病假裡面。

第三，侯友宜說，也要減輕照顧的壓力，因為在家庭的照顧上，其實兩性必須要共同分攤，但是衛福部也統計了家庭照顧的責任，有六成都落在女性的身上，那四成女性因為要做家庭照護，因此她必須要離職，這是對女性來說非常不公平，所以政府在這個部分要提出好的政策。

另外，侯友宜說，6到12歲國家幫你顧，所以他推動公立國小課輔全面免費，還有人數倍增的課後照顧，並用委外的方式找優秀的業者開辦，可以減輕老師的負擔。最後公立非營利準公共化的托嬰托育的幼兒園，一律免月費，私托以及自己照顧的部分，「我補助你1萬元，讓大家敢生敢養」。

侯友宜說，女力是國家的關鍵競爭力，國家有責任讓每一個人都能夠適性發展，讓教育跟工作平權都可以好好地落實，所以他在這個地方特別向臺灣的女性致敬。 他也提到陳樹菊，他說他之前遇見陳，「我非常的感動，她非常的辛苦，但是她積了非常多的功德，幫助弱勢，她是臺灣最美的風景，讓世界看見臺灣平凡的社會之中，最偉大的女力就是陳樹菊」。
 

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