賴清德拋核能機組不能停　侯友宜「嚇一跳」：我有沒有聽錯？

記者蘇晏男／台北報導

針對能源政策問題，國民黨總統候選人侯友宜今（26日）對於對手賴清德說核能機組不能停，讓他直呼嚇一跳，「我有沒有聽錯啊」；侯說，如果不想停，核一、核二要延役，要說清楚，如果要用核電，就把2025非核家園這個錯誤政策，跟全民道歉。另對於為何不盡快通過乾式儲存槽，侯友宜解釋是建築結構還沒做好，沒有核安，就失去所有一切。

▲侯友宜。（圖／記者徐文彬攝）

2024總統大選倒數18天，第二場總統候選人政見發表會26日在《中視》登場。侯友宜在第三輪發言指出，他上次談能源政策時，提出剛剛民眾黨總統候選人柯文哲問賴清德的話，要不要再走非核家園？到底要不要用核電？但賴清德今天都沒說清楚。

侯友宜說，不過剛剛賴清德說到一個重點讓他嚇一跳，不知道有沒有聽錯；核能機組不能停？「我有沒有聽錯啊」，如果不想停，核一、核二要延役，要說清楚，如果要用核電，就把2025非核家園這個錯誤政策，跟全民道歉。

侯友宜也說，賴清德剛說一個他也覺得很奇怪，我國是以核減煤、以綠永續，他上次選舉也問過，有「乾淨的煤」嗎？現在肺腺癌是全國癌症第一名，是不是那時候不想把煤減掉，才有這名稱，這是傷台灣人健康耶。尤其剛又說，中央規劃2030要減碳25％，結果其他國家都減碳至40-45％，我方現在追趕都來不及，政策跟國際潮流背道而馳，聯合國氣候變遷委員會說，2050很多先進國家要用三倍核電，「我也不知道，你要不要再轉個彎，太多轉彎」。

侯友宜又指，柯文哲說為何不盡快通過乾式貯存槽，他要解釋，因為乾式貯存槽放在山坡旁，有一天下雨他去視察，山坡上的高架電塔倒塌，一旦滾到溪裡，整個台灣海峽海域就「去了了」，所以他要求結構做好，一定要更強的結構安全，沒有核安，就失去所有一切，結果中央遲遲不改，要等司法判決，但至少要把結構做好。