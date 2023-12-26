賴清德「缺電時代已過去了」　台灣最缺電是馬英九交給蔡英文時期

▲第16任第二次總統政見會。（圖／中選會提供）



記者陶本和、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德26日出席第二場電視政見會，在第二輪發言時，聚焦外界所謂「缺電」問題。賴清德表示，台灣最缺電時候，是前總統馬英九交給總統蔡英文時，當時的備轉容量率只剩1.64%的電可用，現在不論何時，備轉容量率都達到10％到15％，「缺電的時代已經過去，最重要是推動第二次能源轉型，發展多元綠能」。

賴清德表示，總統蔡英文是台灣史上第一個推動能源轉型的總統，2016年以前，燃煤比例非常高，所以提出減煤，再用天然氣暫時性替代；在法律規定方面，2025年台灣的核能發電廠第三廠第二機組，一定要在2025年終除役，提出2050非核目標的計畫，並不是核能基礎還能運轉當中把它中斷。

賴清德表示，核能機組停止後，我們大力發展綠能產業，去年綠能發電占比10％，超過核能發電5%，只要持續推動綠能產業發展，一定可以解決氣候變遷下，產業面臨的各種問題。

賴清德說，很多人擔心，在台灣未來能源會不會穩定供應，蔡英文任內建置6座發電廠，18座機組，提供1700萬瓩的裝置容量，他在擔任行政院長期間也核定七個機組，總共900多萬瓲。

「大家如果擔心缺電，可以把手機拿出來Google一下備轉容量率多少」。賴清德表示，台灣最缺電時候，就是馬英九交接給蔡英文的時候，2016年5月備轉容量率只剩下1.64％的電可以用，現在不論何時，備轉容量率都達到10％到15％左右，即便尖峰時刻用電仍然有剩餘，台電推估2030年前，需求會增加700萬瓩，但供應可以達到900萬瓩，「缺電的時代已經過去，最重要是推動第二次能源轉型，發展多元綠能，我一定好好推動」。

賴清德承諾，未來不僅風力、太陽能發電、地熱發電，還有海洋潮汐的發電，讓這些可以達到綠電需求，同時要建置儲能設備，也就目前現行台電電網做智慧化發展，讓用電更有韌性，而且更有效益。