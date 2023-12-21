評藍綠白首交鋒　他點賴清德一招成關鍵：讓侯友宜、柯文哲驚慌失措

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

昨日是總統選舉電視政見發表會，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲、民進黨候選人賴清德三人首次正面交鋒，對於各候選人表現，民進黨不分區提名人王義川21日分析，在賴清德提出萬里老宅公益信託後，可以看出柯文哲驚慌失措，第三階段就完全沒有回應，就是把原來的稿唸完。侯友宜講話節奏也完全被打亂，30分鐘就像一個阿伯在罵政府。

對於賴清德政見會表現，民進黨立委莊競程評價，相信大部分人民都認同，賴清德對台灣未來方向、發展都清楚明白告訴全國民眾，這就是選對的人政見發表，賴也回應過去種種質疑，像是萬里老宅就說要捐出使用，另外兩位候選人有類似爭議卻沒有回應，賴展現高格局做法，相信全國民眾都會認同。

至於另外兩位候選人表現，王義川認為，可以看出柯文哲搞不太清楚進行模式，他不管發生什麼事，就是把準備好的講稿講完，賴清德說要公益信託後，可以看出柯文哲驚慌失措，第三階段就完全沒有回應，就是把原來的稿唸完。

而侯友宜政見會只有一個目的，他80％時間用台語說，手勢、動作、眼神都顯露刑警辦案態度，這時候才是真正的侯友宜，雖然昨天刻意戴了一副眼鏡，但還是沒有很多時間談政策，30分鐘就像一個阿伯在罵政府。

三位候選人就是對各自支持者訴求，賴清德丟出公益信託題目，把後面兩位講話節奏完全打亂、驚慌失措，本來雙方都會對賴清德提出這樣的疑問，最後侯友宜、柯文哲兩人都無法從口中說出。